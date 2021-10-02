Müjdat Gezen: İzmir Marşı ile geleceğiz

Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında AK Parti’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanan oyuncu Müjdat Gezen, “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” dedi.

Son yıllarda oyunculuğunun yanı sıra siyasete olan ilgi ve alakasıyla daha çok göz önünde bulunan Müjdat Gezen, 61’inci sanat yılında, sanat anılarını Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı.

Ancak program içeriğinden saptı.

Yılların gazetecisi Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti’ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.

Müjdat Gezen: Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz VİDEO

“BUNLAR MEHTER MARŞI İLE GİDECEK, BİZ İZMİR MARŞI İLE GELECEĞİZ”

Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. ‘Geldikleri gibi giderler.’ Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.