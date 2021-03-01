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- Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından beraat etti
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından beraat etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat kararı çıktı.
- DHA
- 01.03.2021 - 15:19
- Güncelleme : 01.03.2021 - 15:30
Oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Uğur Dündar’ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanıyordu.
Cumhurbaşkanı'na hakaretle yargılanan Akpınar ve Gezen'in davasında savcı, esas hakkındaki mütaalasını açıklamış, 4’er yıl 8’er ay hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.
BERAAT ETTİLER
Davanın bugün görülen karar duruşmasında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in beraat ettiği açıklandı.