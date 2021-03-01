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    Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından beraat etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat kararı çıktı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 15:30
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    Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından beraat etti

    Oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Uğur Dündar’ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanıyordu.

    Cumhurbaşkanı'na hakaretle yargılanan Akpınar ve Gezen'in davasında savcı, esas hakkındaki mütaalasını açıklamış, 4’er yıl 8’er ay hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

    BERAAT ETTİLER

    Davanın bugün görülen karar duruşmasında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in beraat ettiği açıklandı.

    Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı na hakaret davasından beraat etti #1

    Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı na hakaret davasından beraat etti #2

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