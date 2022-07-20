Müjdat Gezen'den iktidara: Sizi affettim ama yargılamalara katılacağım

AK Parti ve partilileri affettiğini söyleyen Müjdat Gezen, olası iktidar değişikliğinden sonra yapılacak yargılamalara katılmak istediğini yazdı.

Muhalif kimliği ile tanınan Müjdat Gezen Cumhuriyet'te kaleme aldığı yazısında AK Parti'yi hadef aldı.

AK Parti döneminde kendisine haksızlık edildiğini düşündüğü konuları sıralayan Gezen sitem etti.

Gezen, 'yıllarca yaşadıklarına' rağmen hakkını helal ettiğini belirterek 'yargılanacaksız' dedi.

"O yargılamalarda bulunmak istiyorum"

Kin duymadığını belirten Müjdat Gezen, "Affetmek Allah’a mahsus derler ama ben sizi affettim. Haşa... Küçük bir kul olarak tabii... Hiçbirinize kin duymuyorum... Amaaa... Bir tek isteğim var... Allah ömür verirse, ben o yargılamalarda bulunmak istiyorum..." ifadelerini kullandı.