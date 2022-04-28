Müjde Ar’dan Gezi’cilere: Direncimizi kaybetmeyelim

Gezi Parkı davasında çıkan karara bağlandığı canlı yayında tepki gösteren Müjde Ar, “Karanlıkları aydınlığa döndüreceğiz, yeter ki direncimizi kaybetmeyelim” dedi.

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra çıkan kararla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kavala dışındaki diğer sanıklar da 18’er yıl hapis cezası aldı.

Uzun zamandır beklenen bu karar, eleştirilerin hedefi oldu...

Bildiriyi imzalayanlar arasında

Önce muhalefet partileri ses yükseltti, ardından sinemacılar öne çıktı.

Gezi’yi savunanlar için “Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız” ifadelerinin yer aldığı bir bildiri hazırlandı ve o bildiriye imzalar atıldı.

Şimdiye kadar 3 binin üzerinde imzanın atıldığı bildiride sanat dünyasının tanınmış isimleri de yer aldı.

“Gezi ruhuyla dimdik duruyoruz”

İlk günden bu yana Gezi’nin yanında olduğunu dile getiren Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar, katıldığı canlı yayında “Siz de bu duruşa katılın” çağrısı yaptı.

Halk TV'ye bağlanan Ar, “Bu hukuksuzluğun karşısında Gezi ruhuyla dimdik duruyoruz.” dedi.

Müjde Ar: Gezi ruhuyla dimdik duruyoruz VİDEO

“Korkmuyor ve sinmiyoruz”

Konuşmasını sürdüren Müjde Ar, “Bizler; sinemacılar, kadınlar ve laik Cumhuriyetimizin bireyleri olarak bu hukuksuzluğu tanımıyor, korkmuyor ve sinmiyoruz.” diye de ekledi.

“Karanlıkları aydınlığa döndüreceğiz”

Kendisi gibi Gezi’yi savunanlara da seslenen oyuncu, “Bir şey daha var… Bu noktada umudumuzu da kaybetmeyeceğiz. Cezaevindeki arkadaşlarımız yalnız değildir. El eleyiz ve hep birlikte karanlıkları aydınlığa döndüreceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu günler geçecek, gönlümüzü ferah tutalım. Yeter ki direncimizi kaybetmeyelim.” ifadelerini kullandı.