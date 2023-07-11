Müjde Ar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP'de de tek adam var CHP içerisinde bir demokrasi olmadığını söyleyen Müjde Ar, sert ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ar, "Ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var. Tek adam diyor, CHP’de de tek adam var. Her şeyi genel başkan tayin ediyor" dedi.

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Türkiye seçim atmosferinden çoktan çıksa da bazı muhalifler ve CHP içerisinde mağlubiyetin yankıları sürüyor.

Öyle ki parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isterken CHP Lideri koltuğu bırakmamak için direniyor.

Değişim çağrılarına kulak tıkamakla birlikte mağlubiyetin sorumluluğunu dahi almayan Kılıçdaroğlu cephesi, muhalif kesim içinde ayrışmayı iyice artırıyor.

Seçim sonra sergilediği tavırla değişim isteyen muhalifleri iyice çileden çıkaran Kılıçdaroğlu, son olarak sanatçı Müjde Ar'ın tepkisini çekti.

"İnsanlar CHP'den umudunu kesmiş durumda"

Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe ile Açık Alan programına konuk olan oyuncu Müjde Ar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ar, toplumdaki muhalif kesimin umudunu kaybettiğini söyleyen Ar, "Genel olarak etrafımda, yakın çevremde böyle bir şey var. İnsanlar CHP’den umudunu ve ümidini kesmiş durumda." dedi.

Sözlerine devam eden Müjde Ar, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlere vurgu yaptı.

"Ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var"

Ar, "Şimdi bu noktaya biz bir dakika da gelmedik. Bunu sadece son seçimlere bağlamak yanlış olur çünkü ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var." şeklinde konuştu.

"Hiçbir şeye sesini çıkarmayan bir CHP var"

CHP'nin hiçbir şeye sesini çıkarmadığını da belirten Müjde Ar, "Ortada hiçbir şeye sesini çıkarmayan bir CHP var. Meclis'te kadın yok, okullara imam atanıyor, benim çok önemsediğim bir ‘laiklik’ meselesi var ama CHP sağcı seçmeni kaçırmamak için sesini çıkarmıyor." dedi.

"CHP'de tek adam var, her şeyi genel başkan tayin ediyor"

CHP'de parti içerisinde demokrasi olmadığını da sözlerine ekleyen Ar, "CHP tam demokrasi istiyoruz diyor, parti içinde demokrasi yok. Tek adam diyor, CHP’de de tek adam var. Her şeyi genel başkan tayin ediyor." şeklinde konuştu.

Müjde Ar'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: