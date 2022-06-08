Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında soruşturma başlatıldı

Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

Mükremin Gezgin, uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlıyordu.

TikTok fenomeni, 7 Haziran Salı günü peş peşe paylaşım yaparak doğum yaptığını iddia etti. Doğumhaneden çıkarken çekilen videosunu paylaşan Mükremin Gezgin, sosyal medyada gündem oldu.

Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdığı bir paylaşımda bulundu.

Kısa sürede gündem oldu

Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da gündem oldu.

Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, uygunsuz paylaşımların olduğunu söylediği TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı.

Tepkiler çığ gibi yağdı

Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı



Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.