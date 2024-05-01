Mülakatta kalp krizi geçiren öğrenci hayatını kaybetti: Cenazesi Antalya'da toprağa verildi Ankara'daki evinde Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği görüşmede kalp krizi geçiren ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, memleketi Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı.

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İHA

Ankara’da yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için Zoom üzerinden mülakata girdiği online görüşme esnasında heyecanlanarak fenalaştı.

Görüşme yaptığı hocanın durumu ODTÜ’ye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mülakatta heyecanlandı: Kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın cenazesi, memleketi Antalya’ya getirildi.

Gencin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekerli Mezarlığı’nda defnedildi.

Kurtarılamadı...

Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Arslan’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Defin işlemleri sırasında gözyaşlarına boğulan Arslan’ın ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)