Mültecilere öfke kusulan sokak röportajı Suriye gündeminde

Türkiye'de yapılan ve Suriyeli bir gence yönelik sert tepkilerin bulunduğu sokak röportajı Suriye medyasında da gündem oldu.

Türkiye'de ilgi ile takip edilen sokak röportajlarında sık sık konu edilen mülteci konusu dikkat çekiyor.

Bu konuda toplumdaki nefreti körüklemek için bazı kesimlerin harcadığı özel çaba sokağa da yansıyor.

Suriyelilere sert sözler tepki çekti

Bu kapsamda Medyaali TV'nin yaptığı sokak röportajında Suriyeli bir gence yönelik diğer katılımcıların kullandığı ifadeler tepki çekti.

Gencin "ben de insanım" diyerek maruz kaldığı ırkçılıktan şikayet ettiği görüntülerde diğer katılımcılar, nefret dolu sözler kullandı.

Suriye medyasında da gündem oldu

Söz konusu görüntüler Türkiye'de tepki çekerken o anlar Suriye medyasına da konu oldu.

Suriye medya kanallarının sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler kısa sürede ülkede de gündem oldu.

Görüntüler binlerce yorum aldı.