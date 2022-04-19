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    Mültecilerin Türkiye'deki durumu Süleyman Soylu'ya soruldu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıt olduğunu söyledi.
    • 19.04.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:15
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    Mültecilerin Türkiye'deki durumu Süleyman Soylu'ya soruldu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin bayramlarda memleketine giden Suriyelilerin geri alınmaması konusundaki açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

    Soylu, “Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtımız var." dedi.

    "Sığınmacılar elbette ülkelerine dönecek"

    Soylu şöyle konuştu:

    "Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda tahrik için olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler, bunun için bir çalışma yapılıyor.

    Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor. Türkiye’de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.

    "500 bin gönüllü dönüş oldu"

    Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.

    2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir."

    Ayrıntılar geliyor.


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