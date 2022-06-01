Münbiç ve Tel Rıfat, 6 yıldır YPG/PKK işgalinde

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullandığı Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uyguluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçilerince kurulmaya çalışılan 'terör koridoruna' set çekti.

Suriye'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere saldırılarından vazgeçmeyen YPG/PKK'nın, terör eylemlerinde ise Tel Rıfat ve Münbiç'teki mevzileri öne çıkıyor.

6 yıldır teröristlerin işgalinde

Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat ve sınırdan 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçeleri, 6 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyor.

Tel Rıfatlılar 6 yıldır evlerine dönmeyi bekliyor

AA'nın haberine göre, Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçti. İlçenin nüfus yapısını değiştiren YPG/PKK, bu yolla Tel Rıfat'ı işgali sırasında yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorladı.

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Derme çatma çadırlarda zor şartlarda yaşayan Tel Rıfatlılar, 6 yıldır evlerine tekrar kavuşmanın hayalini kuruyor. Azez ilçesine sığınan Tel Rıfatlılar, sık sık terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinin son bulması talebiyle protesto düzenliyor.

Münbiç'te de halk huzursuz

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, dayatmalarıyla sivil halkı canından bezdiriyor. YPG/PKK'nın, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Münbiç halkı da zaman zaman gösteri düzenliyor.

Münbiç halkına taleplerini kabul ettirmek için baskılar uygulayan terör örgütü, iç savaş öncesi nüfusu 1 milyonu bulan ilçede halkı, tekelinde tuttuğu yakıttan da mahrum bırakıyor.

Tel Rıfat'ı Rusya'nın, Münbiç'i ise ABD'nin yardımıyla işgal etti

YPG/PKK, 2016 başında Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçladı. Örgüt, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Terör örgütü, 2016'nın başında o dönem işgal ettiği Afrin'den, Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenleyerek Tel Rıfat'ı işgal etti. İlçenin işgalinde Rusya'nın desteğini alan örgüt, Münbiç'i ise ABD güçlerinin desteğiyle işgal altına aldı.

Suriye'deki iç savaşta Temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolüne giren Münbiç ilçesi, Ocak 2014'te ise terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti. ABD, DEAŞ'a karşı ortak mücadele bahanesiyle YPG/PKK'nın Münbiç'e girmesini sağladı. Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesiyle ilçede YPG/PKK'nın işgali gerçekleşti.

Güvenli bölgelere tehdit oluşturuyor

Terör örgütü, yuvalandığı bu ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla, ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri tehdit ediyor. Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde ağır silahlarıyla konuşlanan teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgesindeki yerleşimleri hedef alıyor. Teröristler, Münbiç'teki Sacur Çayı çevresinden de güvenli bölgedeki Cerablus ve Bab ilçelerini ağır silahlarla vuruyor.

ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen çekilmediler

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı (BPH) esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı. Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 2,5 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri yerine getirmedi.

BPH'nin 8'inci gününde dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretinde, Amerikan tarafı, örgütün sınırdan 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) güneye çekileceği sözünü verdi ancak Washington yönetimi bu taahhüdünü yerine getirmedi.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile BPH sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm unsurlarıyla çıkarmayı taahhüt etti. Moskova yönetimi ayrıca, M4 yolu üzerinde ve BPH sahası dışında kalan alanda teröristlerin sınırdan itibaren 30 kilometre dışarı çıkartılacağı teminatını verse de bu sözlerini yerine getirmedi.

Halihazırda terör örgütü YPG/PKK, söz konusu mutabakatlara rağmen belirlenen sınırlardan ve bölgelerden çekilmeyerek işgalini sürdürüyor.

Münbiç yol haritası da tamamlanmadı

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.