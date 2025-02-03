Münbiç’te bombalı araç saldırısı: 7 sivil hayatını kaybetti, 14 yaralı

AA

Bombalı saldırı Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç'in güney girişinde, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgede meydana geldi.

Araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir paniğe yol açıldı, yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

MÜNBİÇ, SMO GÜÇLERİ TARAFINDAN TEMİZLENMİŞTİ

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen bir grup bulunmazken, yerel güvenlik güçleri, PKK/YPG'nin bu eylemi gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Suriye Millî Ordusu (SMO) güçleri, 9 Aralık 2024’te Münbiç’i teröristlerden arındırmış ve bölgeyi kontrol altına almıştı.