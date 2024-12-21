İHA

Suriye'de şahitlik edilen tarihi anlardan biri de Münbiç'te gerçekleşti...

Aileler yıllardır Esad rejimi bölgesi, Fırat Kalkanı bölgesi ve örgütün kontrolündeki Münbiç'te yaşamını sürdürüyordu.

Yaşanan gelişmeler ışığında Münbiç'in PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasının ardından aileler arasındaki mayınlar ve dikenli teller de kalktı.

Yıllar sonra Münbiç'te bir araya gelen aileler ve dostlar, hasret giderdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Münbiç'te yaşayan 72 yaşındaki Akıl Akraş, 8 yıl sonra Carablus'ta yaşayan dostu İsmail Veyso ile buluştu. Birbirlerine sarılan dostlar yıllardır süren hasreti giderdi.

Halep'te yaşayan 82 yaşındaki Casim Veyso ise Esad rejiminin devrilmesinin ardından 8 yıl sonra kardeşi İsmail Veyso ile bir araya geldi.

İki kardeş ve bir dostun buluşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Birbirine sarılan üçlü, Türkiye'ye teşekkür etti.

"ORADA PKK'LILARIN GÖLGESİNDEYDİ"

İsmail Veyso, devamında şu sözleri sarf etti:

8-9 yıl oldu, kendisini (arkadaşını) görmedim. Elhamdülillah görüştük. Kendi orada PKK'lıların bölgesindeydi, ben de burada. Birbirimizi göremedik. Bugün görüştük yeniden. Elhamdülillah, sağ olun, var olun. Heyecanlandık. Görüştük. O da Halep'ten geldi, öz kardeşim. Birbirimize kavuştuk. 7-8 sene oldu. Ben gidemiyordum, kendi de gelemiyordu.

"YENİ BİR SAYFA AÇMIŞ GİBİ HAYATA TUTUNMAYA BAŞLIYORUZ"

Münbiç'te yaşayan Akil Akraş ise Esad rejimi ve terör örgütü PKK zamanında sokağa dahi çıkamadıklarını, arkadaşlarını, yakınlarını hiçbir şekilde göremediklerini ifade etti.

Akil Akraş, devamında şöyle konuştu:

Çok şükür şimdi savaş bitti, artık dışarıya çıkıyoruz. Tekrardan yeni arkadaşlıklar ediniyoruz ve yeni bir sayfa açmış gibi hayata tutunmaya başlıyoruz. Uzun zamandan beri dışarıya çıkmadığım ve yakınlarımı görmediğim için çok mutsuz oluyordum ve savaş bittiği için dışarıya çıkıyoruz yakınlarımı gördüğüm için çok mutluyum.

"14 YILDIR ÇEKMİŞ OLDUĞUM OLDUĞUMUZ ZALİMLİĞİ VE ZULMÜ HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR ZAMAN ÇEKMEDİM"

Halep'te yaşadığı için sokağa dahi çıkamadığını söyleyen Casim Veyso da, şu ifadelerde bulundu: