Münbiç'te aşiretler PKK'ya karşı ayaklandı

Bölgeyi kuşatan teröristlere yönelik ortak bir bildiri yayınlayan aşiretler, müdahale için Türkiye'den destek istedi.

Suriye’nin Münbiç kentinde yaşayan halk, terör örgütü PKK/PYD’ye öfke kusuyor.

Teröristlerin zorla silah altına aldığı gençleri bırakması, protestoların önüne geçemedi.

Aşiretler cuma namazının ardından sokaklara dökülerek gösteriler düzenledi. PKK karşıtı sloganlar atan göstericiler, eylemlerde örgütün sivillere uyguladığı şiddeti de kınadı.

TÜRKİYE'YE YARDIM ÇAĞRISI

Ayrıca kent genelindeki aşiretler tarafından PYD/PKK’ya karşı ortak bir bildiri yayınlandı. Aşiretler 2018’de imza atılan “Münbiç Yol Haritası” adlı anlaşmaya istinaden, Türkiye’yi Münbiç’e müdahale etmeye ve PKK zulmüne son vermeye çağırdı.

Münbiç kırsalındaki güçlü aşiretler de gösterilere destek açıklaması yaptı. Münbiç’in kuzey kırsalında bulunan El Busultan aşireti, Münbiç’teki tüm aşiretler adına örgütle müzakere için bir isim atadı. Taleplerin karşılanmaması halinde daha büyük gösteriler düzenlenebileceği, gerekirse silahlı bir güç kurulabileceği belirtildi.

BÖLGEYE 4 BİN PKK'LI GÖNDERİLDİ

Aşiretlerin tepkileri üzerine PKK, bölgeye yeni terörist gruplar ulaştırdı. Yerel kaynaklara göre ilçeye yaklaşık 4 bin terörist ve düzinelerce zırhlı araç geldi. ABD güçleri PKK’lılara örtülü destek verirken, ABD uçakları da Münbiç semalarında alçak uçuş yaptı.