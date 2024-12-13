İHA

Münbiç, teröristlerden ve teröristlerin etkilerinden temizlenmeye devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'den Münbiç'i temizledikten sonra bölgede çalışmalar ve araştırmalar yapmaya başladı.

Bunun akabinde ise Münbiç'te terör örgütünün "el sanatları kursu" verdiği binanın içerisi görüntülendi.

EL SANATLARI ADI ALTINDA BOMBA EĞİTİMİ

Münbiç Yerel Meclisi'nin karşısındaki binada, örgüt üyesi kadınlara el sanatları adı altında "el yapımı bomba" eğitimi verildiği öğrenildi.

TERÖRİSTLER EVRAK VE EŞYAYI YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Kaçan teröristlerin, karargah içerisindeki birçok evrak ile eşyayı yok etmeye çalıştığı gözlendi.

EL YAPIMI BOMBA İÇİN KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Örgüte ait birçok fotoğraf ve afişin yer aldığı binada, el yapımı bomba yapmak için kullanılan çok sayıda pil ile pilleri birbirine bağlamak için kullanılan düzenek olduğu görüldü.

ELEKTRİK ŞALTERİNE TUZAKLAMIŞ BOMBA

Muhalifler tarafından kontrol edilen binada, elektrik şalterine tuzaklanmış bomba da etkisiz hale getirildi.