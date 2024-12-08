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Haber Merkezi

Suriye'de birbiri ardına yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Münbiç’e yönelik operasyon başlattı.

Harekatta, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına alan SMO, kentin PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

SMO, MÜNBİÇ'İ PKK/YPG'DEN TEMİZLİYOR

PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalındığı, Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahalelerin sürdürüldüğü ve bütün örgüt unsurlarının bölgeden temizlendiği kaydedildi.

Bir diğer yandan da halk, ilçede ayaklanarak terör örgütünü kentten çıkarmaya çalışıyor.

HALK ÖRGÜTE KARŞI AYAKLANDI

Münbiç içinde de yaşayan bölge halkının, PKK/YPG'ye karşı ayaklandığı bildirildi.

Halk, Münbiç hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı.

İşte o görüntüler...