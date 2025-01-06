''Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor'' iddiasına yalanlama

Haber Merkezi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), asılsız bir haberi daha ortaya çıkardı.

Bazı basın yayın organlarından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor" iddiaları, kısa sürede hızla yayılarak gündem oldu..

Tepki çeken iddialar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamada bulunarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, "Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor" haberinde asılsız iddiaların ortaya atıldığı bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, “Münbiç’te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor” iddiası doğru değildir.

"GÖRÜNTÜLER GÜNCEL DEĞİL"

İddiaya konu görüntülerin güncel olmadığı ve 2020 yılında Esad güçlerinin Halep’in Batı kırsalında ele geçirdikleri Heyyan ilçesinde sivillere ait mezarlıkları yıktıkları sırada kaydedildiği tespit edilmiştir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"