Münbiç'te PKK'lı teröristler kaçarken bombalı tuzak kurdu

İHA

Suriye'de muhalifler yönetimi aldıktan sonra gözler ülkenin kuzey doğusundaki PKK/YPG'li teröristlere çevrildi.

Münbiç'in kontrolünü kaybeden terör örgütü PKK/YPG'li teröristler, Suriye Milli Ordu (SMO) güçlerinden kaçarak Fırat Nehri’nin doğu tarafına geçti.

BOMBA YÜKLÜ KAMYON TUZAKLADILAR

Kaçan teröristler, M4 Karayolu üzerinde yer alan Fırat Nehri’ndeki köprü girişine bomba yüklü kamyon bıraktı.

Kamyonu etkisiz hale getiren SMO güçleri, kamyonu köprü girişinden kaldırarak, PKK/YPG terör örgütünün kaçtığı Fırat Nehri’nin doğusuna geçmek için büyük bir engelden de kurtulmuş oldu.