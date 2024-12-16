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İHA

Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/YPG'den temizleme çalışmaları devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu, (SMO) terör örgütlerini Münbiç'ten sildi.

SMO'nun temizlediği Münbiç'ten geriye sadece PKK/YPG'nin bıraktığı mühimmat dolu çok sayıda araç kaldı.

ARAÇLARI YAKARAK KAÇTILAR

Yaklaşık 8 yıldır Münbiç'te kontrolü elinde tutan PKK/YPG'nin, araçları SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri ve yaya olarak tünellere girip kentten kaçtıkları öğrenildi.

SMO, kentteki patlamamış mühimmat dolu araçların kaldırılacağını belirtti.