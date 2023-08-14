Münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu'nun son yazışması! İşte o MSN konuşmaları..."Müthiş planlar içindeyim" Cem Garipoğlu korkunç cinayet planını Münevver'e MSN konuşmalarında, ''Senin için müthiş planlarım var. Tarihin en büyüklerinden, duyunca ağzın açık kalacak...'' diyerek anlattı. Yıllar sonra yeniden gündem olan cinayette ortaya çıkan görüşmeler kan dondurdu.

Gençliğinin baharında hayattan koparılan Münevver Karabulut, "Sevgilim" dediği Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü.

Karabulut'un canlıyken başını gövdesinden testere ile ayıran ve bedenini çöpe atan Garipoğlu, yakalandıktan sonra kendisini öldürdü.

Bu duruma inanmayan aile ise defalarca mezarının açılmasını istedi ancak karar mahkemeden geri döndü.

Son olarak oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğraf çekilmesi, korkunç cinayeti ve detayları yeniden gündeme getirdi.

Münevver Karabulut'un Cem Garipoğlu ile buluşmada önce MSN'den konuştuğu ortaya çıktı.

Cem Garipoğlu korkunç cinayet planını Münevver'e MSN'de ''Senin için müthiş planlarım var. Tarihin en büyüklerinden, duyunca ağzın açık kalacak...'' diyerek anlatmış.

İşte o konuşmalar...

C: Sana naparım biliyor musun?

M: Ne

C: Hayal edemeyeceğin şeyleri

M: Neymiş?

C: Sana sarılırım önce, sonra başlarım sıkmaya sonra daha çok ve daha çok, boğana kadar

M: Abartma

C: Tabii ki de boğmadan önce bırakırım, içimde bir sıcaklık hissediyorum biliyor musun?

M: öyle mi?

C: Evet öyle

M: Ne güzel

M: Cuma günü on saat tören filan çekemem, 3'te çıkacağım okuldan

C: iyi, güzel o zaman. Tüm gün beraberiz o zaman

M: Olabilir, buluşuruz

C: Ok o zaman, müthiş planlar içindeyim o zaman

M: Ne planı?

C: Tarihin en büyüklerinden

M: Abartma be

C: öyle, duyunca ağzın açık kalacak

M: Söyle bakayım, merak ettim

C: Çok büyük bunlar bebek. Şaşırtmayayım alıştırarak söylerim sana

M: Söyleee beee

C: Bizdesin o zaman yarın. Sana mum ışığı yemek hazırlarım. Panjurları filan kapatırım hep gece havası olur. Romantik böyle

M: Hem güvenlik var sizin. O görür ama

C: Arka bahçeden gireceğiz dedim sana

M: O nasıl olacak?

C: Söyleyeceğin bahane yok inan bana

M: Hem sizde napacağız ki?

C: Yapacağız bir şeyler merak etme

C: Hem sözün var hem de söyleyecek bahanen de yok

M: Yoooo

C: Gitar da çalarım

M: Aaaaa!

C: Bugün 1 saat hoca gelecek gitar için. Bir tekrar olsun diye. Yarın sana çalacağım için

M: Hımmmm

C:.....

M: Ne alaka?

C: Gitar çalmıyorsun bahanene karşılık hazırlamıştım sadece

M: Tabii... İyi

C: Bir akustik, 2 klasik, 3 elektro gitar var evde. Hangisi nin sesini seversen onunla çala tim. (i gitar var

M: İyi