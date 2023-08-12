Münevver Karabulut'un cinayeti bir kez daha gündemde! Mezarı açılsın talebi kabul edilmedi Münevver Karabulut'un babası, kızının katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği iddiasıyla mezarının açılması talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı ise talebi reddetti.

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Türkiye, 2009 yılında vahşice işlenen kadın cinayetine tanık oldu.

Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen ve zaman zaman gündeme gelen cinayette, 17 yaşındaki Münevver Karabulut öldürüldü.

3 Mart 2009 tarihinde yaşanan korkunç cinayet, Karabulut'un erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından işlendi.

Konteynerde bulundu

Karabulut, testere ile parçalanarak bavula konuldu...

Vücuduna ait parçaların bir kısmı da gitar kutusuna yerleştirilen Münevver Karabulut, İstanbul Etiler'de bir çöp konteynerinden çıktı.

İntihar etti

Katil zanlısı Cem Garipoğlu ise cinayetin ardından bir süre kaçsa da, sonunda teslim olarak Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

18 Kasım 2011'de 24 yıl hapis ile cezalandırılan Cem Garipoğlu, Silivri 5 Nolu Cezaevi'nde üç kişilik koğuşta tek başına kalmaya başladı fakat gardiyanlar, 10 Ekim sabahı sayıma gelince bir cesetle karşılaştı.

Cem Garipoğlu'nun başına poşet geçirerek çamaşır ipiyle intihar ettiği, resmi kayıtlara geçti.

Kimileri inanmıyor

Ancak Türkiye'deki kamuoyunun büyük bir kesimi, Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmadı. Cem Garipoğlu'nun kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği ifade edildi.

Aradan geçen yıllara rağmen korkunç olay gündeme geliyor ve birçok insanın Garipoğlu hakkındaki belirsizliği devam ediyor.

Mezarı açılsın talebi reddedildi

Baba Süreyya Karabulut da zaman zaman kızının katilinin cezaevinde intihar ettiği iddialarına inanmadığını ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemesiyle gündem oluyor.

Bir kez daha aynı talepte bulunan Karabulut'un talebi, Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.