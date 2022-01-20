Adem Metan'ın YouTube kanalına konul olan gazeteci Murat Ağırel, Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir siyasi karakter olduğunu belirterek, "Anadolu'da Erdoğan'a sevginin nedenini sorguluyoruz." dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, Adem Metan'ın YouTube programına konuk oldu.

Metan, Ağırel'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili, "Ben Anadolu’ya gidiyorum röportajlar yapıyorum. Ciddi bir Tayyip Erdoğan sevgisi var. Bugün hala en güçlü aday Cumhurbaşkanı Erdoğan diyebiliriz heralde. Bunu neye bağlıyoruz?" diye sordu.

"ERDOĞAN GÜÇLÜ VE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLEN BİR İSİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir karakter olduğunu söyleyen Murat Ağırel, yine Erdoğan'ın siyasette dengeleri değiştirdiğini belirtti.

Murat Ağırel: Cumhurbaşkanı Erdoğan dengeleri değiştiren bir karakter VİDEO

"ANADOLU'DA ERDOĞAN'A GÖSTERİLEN SEVGİYİ SORGULUYORUZ"

Ağırel, özellikle Anadolu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen sevgiyi sorguladıklarını da sözlerine ekleyerek, "AK Parti’nin en zor dönemini yaşadığı günlerde dahi muhalefet kendini yukarı taşıyamıyorsa burada ciddi bir şey var demektir." şeklinde konuştu.

"SAHAYA İNDİĞİ ZAMAN BUNUN ETKİSİNİ GÖSTEREBİLİYOR"

Murat Ağırel'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Anadolu halkının sayın cumhurbaşkanına olan sevgi ve saygısını biz de sorguluyoruz. Sayın cumhurbaşkanı AK Parti’nin kuruluşundan itibaren bir çok konjoktürün birleştiği bir kesimi temsil ediyor evet güçlü bir karakter.

Siyasette dengeleri değiştiren bir karakter, sahaya indiği zaman bunun etkisini gösterebiliyor. Anadolu’ya indiğinde sayın cumhurbaşkanına gösterilen bir sevgi mutlaka vardır olması da gerekiyor. Diğer tarafta diğer parti liderlerine de çok büyük bir sevgi gösterisi var. Seçim startına girildiği zaman Millet İttifakı'nın adayı belirlendikten sonra mutlaka o belirlene kişi üstünde de aynı şeyler görülecektir.





"MUHALEFETİN KENDİNİ İYİCE TARTIP DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR"

Senin sorundaki 19 yıldır liderlik yapan ve bu konuda türlü badireler geçiren bir liderin hala sevilmesini soruyorsun bana biz de bunu sorguluyoruz zaten, her şey bu kadar kötü giderken Anadolu halkının sayın cumhurbaşkanını neden sevdiğini sorguluyoruz.

Bu sevgi saygıyı sadece siyasi bir partinin liderine duyulan sevgi demek doğru olmaz burada muhalefetin kendini iyice tartıp düşünmesi gerekiyor. AK Parti’nin en zor dönemini yaşadığı günlerde dahi muhalefet kendini yukarı taşıyamıyorsa burada ciddi bir şey var demektir."