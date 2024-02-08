Murat Alan Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu Daha önce muhabirlik, istihbarat şefliği gibi alanlarda görev yapan gazeteci Murat Alan, Akit gazetesinde genel yayın yönetmenliği görevine getirildi.

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Gazeteci Murat Alan, medya sektöründeki kariyerini başarılı şekilde sürdürüyor.

Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı olan Alan, genel yayın yönetmenliği görevine getirildi.

FETÖ ile ilgili önemli çalışmalar yaptı

Bu zamana kadar önemli çalışmalara imza atan ve özellikle terör örgütü FETÖ'nün resmi makamlara sızma sürecine değinen Alan, zaman zaman hedef dahi oldu.

Ancak çalışmalarına kararlılıkla devam etti.

Peki kimdir Murat Alan?

Gazeteci ve yazar Murat Alan, 2006 yılından bu yana Akit’te çalıştığı süreçte birçok alanda görev aldı.

Muhabirlik, istihbarat şefliği, haber müdürlüğü, yayın kurulu üyeliği gibi farklı görevleri üstlendi.