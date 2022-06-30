Murat Arkın: Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar

Murat Arkın: Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar

Murat Arkın, "Babam övülmeyi, övünmeyi çok seven bir insan değildi. O hayatında hep milletim dedi."

28 Haziran'da kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende Arkın'ın çocukları birer konuşma yaptı.

"Cenneti bile vatan yapacak adamlar"

Ünlü oyuncunun oğlu Murat Arkın, "Babam övülmeyi, övünmeyi çok seven bir insan değildi. O hayatında hep milletim dedi. Halkım dedi. Vatanım dedi. O şimdi cennete gitti. Böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar." diye konuştu.