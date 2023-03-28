Murat Bardakçı Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nu eleştirdi! Nankörlük sergiliyor... İktidarın yaptığı hemen her şeyi fena veya yanlış olarak göstermeye çalışan muhaliflere tepki gösteren Gazeteci Murat Bardakçı, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'nun nankörlük sergilediğini vurguladı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ayasofya" açıklamasıyla konuşuldu.

Karamollaoğlu'nun "İktidara geldiğimizde Ayasofya'yı gerçek manada açmış olacağız", "Bazı bölümleri turistlere açılabilir"sözlerini bu kez de Gazeteci Murat Bardakçı ele aldı.

Gazeteci Murat Bardakçı da muhalefet ve iktidar konusuna değindi.

Bardakçı, iktidarın iyi veya kötü yaptığı her şeyi yanlış gösteren muhalifleri eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "İktidara geldiğimizde Ayasofya'yı gerçek manada açmış olacağız" ifadelerini ele alan Bardakçı, "Ayasofya’nın bir başka muhafazakâr yönetim tarafından ibadete açılmış olmasını görmezlikten geliyor, yani muhafazakâr bir nankörlük sergiliyor!" şeklinde tepki gösterdi.

Muhalefetin, yapılan her şeyi fena ve yanlış göstermesi adettendir"

Bardakçı, şu ifadelerle devam etti;

Muhalefet partilerinin iktidarı eleştirmesi, yapılan hemen her şeyi fena ve yanlış göstermeleri âdettendir, bir yerde de muhalif olmanın gereğidir. İktidarın ekonomi alanındaki uygulamalarına yahut dış politikasına veryansın edilebilir ama muhafazakâr kesimin nerede ise seksen senelik hayallerinin hakikat hâline getirilmesini inkârı, sadece ideolojik nankörlüktür.

"Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan nankörlük sergiliyor"

Siyasî hayatları boyunca daima muhafazakâr çizgide bulunan ama sonradan Altılı Masa’yı teşkil edip yıllarca veryansın ettikleri CHP’nin şimdiki liderini cumhurbaşkanı yapma çabasına girişen liderlerden üçü, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan şimdi işte böyle davranıyorlar... Meselâ, Ayasofya zaten ibadete açılmışken ve mâbedi turistler de serbestçe gezebilirlerken Temel Bey’in “İktidara geldiğimizde, Ayasofya gerçek mânâda açılmış olacak, kendi ruhuna kavuşacaktır. ...Bazı bölümleri turistlere açılabilir” meâlindeki sözleri ile Ayasofya’nın bir başka muhafazakâr yönetim tarafından ibadete açılmış olmasını görmezlikten geliyor, yani muhafazakâr bir nankörlük sergiliyor!İktidar, güç ve mansıp hırsının, uğrunda hayat boyu mücadele verilen hayalleri, hevesleri ve arzuları bile artık yerle bir edecek hâle gelmiş olması hazindir!

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