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Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyetimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Günün önemi kapsamında birçok yayın ve program yapılırken konunun en önemli unsurlarından biri de Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk...

Fatih Altaylı da YouTube kanalında ağırladığı yazar Murat Bardakçı ile Atatürk konusunu konuşurken ilginç bir atışma yaşandı.

Atatürk sevgisi üzerinden başlayan diyalog, Atatürk filmi izlerken ağlanmasına bağlandı.

Atatürk izlerken 'salya-sümük' ağlanmasının doğru olmadığını belirten Bardakçı, "Atatürk filmi seyredip salya-sümük ağladınız mı? Napolyon filmi izleyip ağlayan Fransız gördünüz mü? Çatlak derler adama.

George Washington Amerika'yı kurdu, adam kötü asker mi? George Washington'u seyredip salya sümük ağlayan bir Amerikalı var mı? Yok. Bizde var yahu. Ne gerek var kardeşim bunlara... Böyle şeylerden filmden ağlanmaz. " dedi.

"ALLAH AKIL VERSİN"

Bardakçı'ya itiraz eden Altaylı'nın "Filme gerek yok ki ben Atatürk'ü görsem yine ağlarım." sözlerine cevap veren Bardakçı, "E Allah akıl versin o zaman." dedi.

İkilinin atışması sosyal medyada da gündem oldu.