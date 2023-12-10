Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün Filistin sözlerine tepki İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasına yanıt veren Murat Bardakçı, "Söyledikleri hikaye. Toprak satışı 1948’e kadar %6’yı ancak buldu. Çoğu Lübnanlı aileler" dedi.

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ensonhaber.com

7 Ekim'den bu yana Filistin'i aralıksız vuran İsrail, soykırım yapıyor...

İsrail'e tüm dünyadan tepki gelirken ve Filistin'in toprak hakkının korunması gerektiği söylenirken, Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, bazı iddialar ortaya attı.

Özellikle Celal Şengör katıldığı bir Youtube programında; "Filistin toprak satmadı diyenler zır cahillerdir" diyerek büyük ölçüde toprağın satıldığını söyledi.

Akabinde aynı soruya yanıt veren İlber Ortaylı ise "Eskiden Filistinli demek arazi satıp yaşayan insan demekti. İkinci harpten evvel o iki harp arasındaki Filistinli tipi arazileri satar sattıkça Beyrut’ta yer, harcar, Kahire’de harcar." dedi.

İki ismin söylemlerine Fatih Altaylı'nın Youtube programına katılan Murat Bardakçı yanıt vererek, son noktayı koydu.

"Söyledikleri hikaye"

"İkisi de benim arkadaşım ama söyledikleri hikaye" diyen Bardakçı, "Bizim insanlarımız bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür." ifadesini kullandı.

"Çoğu Lübnanlı aileler"

Toprak satışının 1948'e kadar yüzde 6'yı ancak bulduğunu söyleyen Bardakçı, çoğunun Lübnanlı aileler olduğunu kaydetti.