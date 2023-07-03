Murat Bardakçı'dan 'Lozan bitecek' komplosuna yorum: İnanana eşek derler 100. yılına girdiğimiz Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri olduğu ve 100. yılında yürürlükten kalkacağı komplolarını yorumlayan Murat Bardakçı'nın 'İnanan eşektir' ifadesi dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye'de tarihi konular hep ilgi konusu olmuştur.

Tarihle ilgili bir toplumda komplo teorileri de bi o kadar ilgi görür...

Türkiye'deki en büyük teorilerden biri de Lozan Anlaşması üzerine kuruldu.

Kurtuluş Savaşı veren Türk halkının bağımsızlığının en büyük nişanesi olan Lozan Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, SSCB, Japonya, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Belçika ve Portekiz arasında imzalandı.

Lozan'ın 100. yılı

1. Dünya Savaşı’nın ardınan yapılan son barış antlaşması olan Lozan, 24 Temmuz 1923’te imzalanarak yürürlüğe girdi.

Bu anlaşma ile ilgili en büyük teori ise 100. yılında yürürlükten kalkacağı ve gizli maddeleri olduğu yönündeydi.

Geniş kitlelerce destekçi bulan bu fikirler 2023'e girildikten sonra yeniden gündeme geldi.

2023 yılının başında alevlenen tartışmalar anlaşmanın yıl dönümü olan 24 Temmuz yaklaşırken yeniden gündemde.

tv100'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılan tarihçi yazar Murat Bardakçı'ya da bu teoriler soruldu.

"Buna inanan eşektir"

Bardakçı, soruya çarpıcı bir cevap verdi: "İnanan eşektir."

Bardakçı şöyle konuştu:

"Muhafazakar kesimin önde gelen bir ismi uydurdu"

"Bunu muhafazakar kesimin önde gelen bir ismi vaktiyle uydurdu 40'lı yıllarda. Sonda da bu unutuldu. Sonra da ekran ekran gezerek komplo teorileri anlatan şimdi hayatta değil ismini vermeyeyim.

"Bunlar reyting getiriyor ve üstat geçiniyorlar"

Bir adam bunu gayet ciddi biliyormuş gibi anlattı. Atatürk 9'u 5 geçe ölmedi diye bir şey uydurdu. Bunlar reyting getiriyor ve üstat geçiniyorlar bu sayede.

Yahu yok öyle bir şey. Lozan dediğin ince bir şeydir. Okuyun şunu. Hatta daha acısını söyleyeyim size. Bir yazı yazmıştım 8-9 sene önce 'Lozan'ın gizli maddelerini bir dostum vasıtası ile okudum' diye...

Bir parti başkanı gazetesinde hain herif bunları nasıl yazarsın diye yazı yazdı. Ara başlık vardı o yazıda 'inandınız mı?' diyordum. Dalga geçiyorum diyorum. Okumamış orayı."