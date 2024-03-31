Murat Boz sandığa gitti: Oy pusulası uzun geldi Ünlü şarkıcı Murat Boz, İstanbul’da Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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DHA

Yurt genelinde vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor.

Yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giden vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti.

Murat Boz da oy kullananlar arasında yer aldı.

Oyunu kullandı

Şarkıcı Boz, İstanbul’da Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda 1246 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

12.30 sıralarında okula gelen Murat Boz, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Oy pusulaları biraz uzundu"

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Boz, “Ülkemiz için en güzeli olsun inşallah. Oy pusulaları biraz uzundu. Biraz zaman alıyor tabii ama bugün çok beklemedim. Yarım saat, 45 dakika falan sürdü. O kadar da bekleyeceğiz, vatani görevimiz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)