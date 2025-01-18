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TV100'de ekrana gelen Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında Türkiye'nin siyaset gündemi değerlendirildi.

Programın konuklarından Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, "Kemal Kılıçdaroğlu, sağ cenahla aslında kopan o köprüleri tadilat etti. Ortak yaralar ve incinmişlikler etrafında toplamaya çalıştı, muhalefeti bir araya getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir yılda yıpratmak istediler, tartışmaya açtılar" dedi.

"ERDOĞAN KARŞISINDA İKİ CUMHURBAŞKANI ADAYI İSTİYOR"

Gezici, "Esas hedef parti içinde taraftarlaştırma. Yani Mansurcular ve Ekremciler olarak ayrışma olsun isteniyor. Erdoğan, aslında iki tane cumhurbaşkanı adayının karşısında yarışmasını istiyor" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA CUMHUR İTTİFAKI KAZANIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orta ve uzun vadede planları olduğunu belirten Murat Gezici, "Türkiye’de şu an bir seçim olsa halen Cumhur İttifakı’nın seçimi kazandığını görebiliyoruz. Bu Pazar bir seçim olsa AK Parti 36,5; CHP 29,5; MHP 11,5 ve DEM'in ise 9'larda kaldığını görebiliyoruz" şeklinde konuştu.