Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan eski eşi Sema Bekmez ölüm nedeni nedir?

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez 51 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Sema Bekmez kimdir merak edildi. Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez kimdir, ölüm sebebi nedir...

Sema Bekmez kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları kanser sebebiyle hayatını kaybeden merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in hayatını kaybetmesinin ardından merak konusu oldu. İşte, Sema Bekmez hakkında detaylar...

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Murat Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları var.

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı; söz konusu ayrılığın gerekçesi ise ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.

SEMA BEKMEZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

9 Ekim 1968 yılında Adana'da dünyaya gelen Murat Göğebakan, annesi ve babasının Almanya'da çalışması dolayısı ile çocukluğu Türkiye - Almanya arasında geçti.

İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan Murat, 1986 yılında kazandığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Bu yıllarda aynı zamanda dergah eğitimi alıp, gitar dersleri de vermiştir.

1995 yılında hayalini gerçekleştirmek için albüm çıkarmaya İstanbul'a gelen Murat Göğebakan'ın hikayesi de başlamış oldu. 1996 yılında yaşadığı tüm zorluklara rağmen ilk albümü 'Ben Sana Aşık Oldum'u çıkardı. Bu albümle büyük bir çıkış yakalayan Göğebakan, 'En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı' ödülünü de kazanmayı başardı.

Prestij Müzik'den çıkardığı ilk albümünün ardından Hilmi Topaloğlu ile yaşadığı problemler yüzünden ayrılan Göğebakan, 1998 yılında yeni kurulan Sindoma Müzik ile anlaştı ve Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba albümlerini çıkarmayı başardı.

1994 yılında ilk eşinden ayrılan Murat Göğebakan, 2000 yılında ise Sema Bekmez ile dünya evine girdi. 2010 yılında ise Sema Bekmez ile ayrılmıştır.

2002 yılında çıkardığı Ayyüzlüm isimli albümle büyük beğeni toplayan Murat Göğebakan, birçok yerde sahne almayı başardı. 2010 yılında kanser hastası olduğunu öğrenen Murat Göğebakan, tedavisinin bitmesinin ardından 'Aşıklar Yolu' albümünü piyasaya sürmüştür.

Müzik kariyeri boyunca birçok ünlü isimle çalışan Murat Göğebakan Cem Karaca, Barış Manço gibi birçok önemli isminde eserlerini yorumlamıştır.

Sevenlerinin 'ağabey' ismi ile seslendiği sanatçı, Recep Tayyip Erdoğan için 'Uzun Adam' isimli şarkıyı bestelemiştir.

MURAT GÖĞEBAKAN ÖLÜM NEDENİ?

Uzun süre lösemi tedavisi gören Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014 yılında vedat etmiştir. Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedilmiştir.