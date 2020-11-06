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    Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti

    Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 16:42
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 17:50
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    Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti

    Menajer Sema Bekmez, bu sabah hayatını kaybetti.

    Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, "Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum." mesajını paylaştı.

    51 yaşındaki Bekmez’in, şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Sema Bekmez,  2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan'la 11 yıl evli kalmıştı.

    Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti #1

    KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN TERK ETMİŞTİ

    Sema Bekmez, eşi Murat Göğebakan'ı kanser tedavisi görürken terk etmişti. Murat Göğebakan'ın, katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.

    Hasta yatağındayken Sema Bekmez tarafından aldatıldığı iddia edilen şarkıcı Murat Göğebakan, “Beni kanser değil, eşimin ihaneti vurdu." sözleriyle gündeme gelmişti.

    Murat Göğebakan: Her şey olacağına varır VİDEO

    Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti #2

    Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti #3

    Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti #4

    Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti #5

    Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, şeker komasına girerek hayatını kaybetti #6

    MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR? SEDA BEKMEZ KİMDİR?

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