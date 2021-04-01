Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu. Bu gelişmenin ardından Murat Günak'ın hayatı hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Murat Günak kimdir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarım çalışmalarına danışman olarak destek veren Volkswagen ve Mercedes-Benz'in eski baş tasarımcısı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu.

TOGG'un LinkedIn hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, "#YeniLigeYolculuk’a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak, 1 Nisan itibarıyla TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı." ifadeleri yer aldı.

Peki, Murat Günak kimdir? TOGG Tasarım Lideri Murat Günak hakkında bilgiler..

MURAT GÜNAK KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Günak, ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ve ardından Almanya'nın Kassel kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi'nde Endüstriyel Tasarım bölümünde eğitim almıştır.

Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde Claude Lobo ve Patrick Le Quément idaresi altında çalışan Günak, Ford tarafından sponsor olunan Otomotiv Tasarım Ustası ödülüne layık görülmüştür. Mezun olduktan sonra iki yıl Ford Almanya'da çalışmış ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapmıştır.

1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atanan Günak, 1998 yılında Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri dönmüştür.

Nisan 2003 tarihinde Volkswagen marka grubu Tasarım Ekibi'ne katılmış ve 1 Ocak 2004 tarihinde Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev almıştır. Görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

2007 yılında Volkswagen'deki eski çalışan Walter de Silva ile yer değiştiren Günak, danışman şirketi MGMO GmbH aracılığıyla Temmuz 2008 ve Ocak 2009 arasında Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Fransa'da 2011-2013 arasında üretilen "Mia electric" adlı yeni bir elektrikli araç projesine katılmıştır.

Günak'ın tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Mercedes C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Volkswagen Golf GTI bulunmaktadır.

Öte yandan, bugüne dek "tersine göçle" TOGG'a katılan kişi sayısı, Murat Günak'la 23'e yükselmiştir.