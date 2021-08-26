Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar, İyi Parti'ye katıldı

CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapan Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar, İyi Parti'ye geçti.

CHP'den ayrılan birçok ismi kadrosuna katan İyi Parti'ye CHP'ye yakın bir isim daha transfer oldu.

2014-2018 yılları arasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yapan Murat Hazinedar, CHP içerisinde istenmeyen kişi ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra CHP'den uzak kalan Murat Hazinedar'ın adı yeniden siyasette anılıyor.

Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar, İyi Parti kadrosuna katıldı.

MERAL AKŞENER'İN YANINDA

Özlem Hazinedar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte saha çalışmalarında objektiflere yansıdı.

Murat Hazinedar'ın paralel yapı hayranlığı VİDEO-ARŞİV

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'E ÖVGÜLER

Murat Hazinedar, FETÖ elebaşı Gülen hakkında yaptığı açıklamalarla bir dönem gündemdeydi.

Hazinedar, 'montaj' olduğunu iddia ettiği görüntülerde "Atatürk'ün yeşerttiği değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız. Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken ben geldim." ifadelerini kullanıyordu.

Murat Hazinedar'ın FETÖ hayranlığı ARŞİV



