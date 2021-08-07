Murat Karakaş, radyo programındaki sözleri için özür diledi

Radyo yayınında, Afgan ve Ukraynalı mültecileri kıyaslayarak ırkçı ifadeler kullanan Murat Karakaş, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen Afgan mülteciler kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Ege'de Son Ses' adlı yerel bir radyo kanalında mültecilerle ilgili yorum yapan gazeteci Murat Karakaş, ırkçı ve cinsiyetçi yorumlarla programa damga vurmuştu.

"UKRAYNA'DAN BAYAN MÜLTECİLER GELSE..."

Karakaş'ın, "Aslında Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz.

"AFGANİSTAN'DAN SAKALLI LEŞ GİBİ..."



Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi..." ifadeleri tepkilerin hedefi olmuştu.

KARAKAŞ'TAN YANIT GELDİ: MAKSADI AŞTIK

Karakaş, tepkilerin ardından Independent Türkçe’ye açıklamada bulundu.

Programda espri yapmak istediğini belirten Karakaş, maksadını aştığını söyleyerek bütün kadınlardan özür diledi.

Türkiye’nin mülteci politikaları ile ilgili eleştirilerinin baki olduğunu vurgulayan Karakaş, "Kadın hakları, çocuk hakları ile ilgili programlar yapan, 20 yılı aşkın gazetecilik faaliyeyi yürüten birisiyim. Böyle bir insan değilim. Bazı fırsatçılar bunu linç kampanyasına dönüştürdü. Biz bunların nereden beslendiğini biliyoruz. Yayına çıkaramadığımız uç kesimler haberi servis ederek bunun yayılmasına sebep oldu. Ama bu söylediğim haklı olduğunu göstermez.” dedi. Karakaş, bugün yapacağı programda da daha detaylı bir açıklama yaparak özür dileyeceğini söyledi.

"TÜM KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Ayrıca Twitter hesabı üzerinden de paylaşım yapan Karakaş, "31 Temmuz 2021 tarihinde yaptığımız yayında Ukraynalı kadınlar ve mülteciler için sarf ettiğimiz sözler maksadını aşan ifadeler olmuştur. Bu sözleri düzeltir, şahsım Kurat Karakaş ve gazeteci arkadaşım Rıdvan Karapehlivan olarak tüm kamuoyundan özür dileriz." ifadelerine yer verdi.

Murat Karakaş: Ukrayna'dan mülteci gelse evimizde konuk ederiz