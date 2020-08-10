Murat Karayalçın: Muharrem İnce'nin yaptığı şantaj

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Murat Karayalçın, Muharrem İnce'nin parti kurma tartışmalarıyla ilgili, "Geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, şantaj bu" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve CHP'nin önde gelen isimlerinden olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, genel merkezde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede Muharrem İnce krizinin de ele alındığı belirtildi.

Murat Karayalçın, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Haber Global'de açıklamalarda bulundu.

Murat Karayalçın'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"MUHARREM BEYİN BAŞLATACAĞI HAREKET CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN"

"Durum tam olarak kamuoyunda düşünüldüğü gibi değil. Öyleydi ama cumartesi günü Muharrem İnce'nin verdiği demeç durumun öyle olmadığını gösteriyor. Muharrem Bey 'ben bir parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum' dedi. Bir parti kurmuyorsa CHP'den de ayrılmıyor. Bu (hareket) muhtemelen ileride yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı düşündüğü için. Ortada bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Onun için bir girişimde bulunmanın da anlamı yok. Ben sayın Genel Başkanı kutlamak için ziyaret ettim."





NE KONUŞULDU?

"Kuşkusuz Muharrem İnce'nin çıkışını da konuştuk. Düşüncelemerimizi anlattık Hikmet Çetin'le birlikte. Hikmet Çetin, birliğin bütünlüğün önemini ifade etti. CHP içinde gerçekten birliğe beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun yalnızca Muharrem Bey için söylemiyorum tüm partililer için geçerli. Özü itibarıyla hayırlı olsun ziyaretiydi.

Ben CHP'nin Cuhmurbaşkanı adayı olurum, olmazsam imza ile kampanya başlatırım şeklindeki bir açıklama, bir partilinin kullanacağı açıklama değil. Hele sayın İnce gibi CHP'nin geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, bir şantaj bu."