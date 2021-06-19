Şırnak'ta ele geçirilen PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden Fırat Şişman, "Askeri performans büyük düşüşe geçti" sözleriyle örgütteki paniği anlattı.

25 yıldır PKK içinde yer alan ve örgütün en büyük sözde bölge sorumlularından birisi olan 'Özgür Gabar' kod aldı terörist Fırat Şişman, 8 Nisan'da Eren-10 operasyonu kapsamında Şırnak'ta ağır yaralı olarak yakalanmıştı.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Fırat Şişman'ın, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

İTİRAFÇI OLDU: ÖRGÜT BÜYÜK DÜŞÜŞTE

Terörist Şişman, PKK ile ilgili tüm bildiklerini jandarma ekiplerine anlattı.

Örgütün çöküş sürecine girdiğini belirten Şişman, şunları söyledi:

"Örgüt hiçbir zaman bu süreçte yaşadığı kadar büyük zorluklar yaşamadı. Son beş altı yıldır özellikle askeri performans açısında örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumda. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi.

"SİHA VE İHA'LAR HAREKET KABİLİYETİNİ ENGELLEDİ"

Özellikle Türkiye’de üretilen yeni modern askeri teknolojiler üretilen SİHA ve İHA’lar genel olarak örgütteki geçmiş süreçteki hareket kabiliyetinin tümünü ortadan kaldırmış oldu."





'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI YAPTI

Şişman, örgütü içindeki çözülmeleri ve tartışmalardan da bahsederek, "Hayatlarını kaybeden insanlar yine örgüt tarafından eleştirildiler. Neden günlük hareket ediliyor, neden açık hareket tarzı var, neden köylüler ile ilişkiye geçiliyor, milisler ile görüşülüyor.” dedi.

Diğer teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunan Şişman, “Şimdiye kadar örgüt içerisinde yaşanan ve var olan zorlukları sizlerde en az benim kadar biliyorsunuzdur. Ve yaşayarak bizzat öğrendiniz. Bütün arkadaşlarım kendileri için, aileleri için, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için kalan hayatlarını devam ettirebilme düşüncesi içerisinde bulunmalıdırlar.” diye konuştu.

Murat Karayılan'ın sağ kolu Fırat Şişman itirafçı oldu

16 ASKERİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SALDIRININ FAİLİ

Öte yandan terörist Şişman'ın 5 Eylül 2015 tarihinde Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan terörist olduğu belirlenmişti. Şişman'ın 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu öğrenilmişti.

Ayrıca, 2020 Eylül - 2021 Nisan ayları arasında sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı da olduğu tespit edilmişti.