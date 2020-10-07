Murat Karayılan'ın yakın korumaları SİHA'ların hedefi oldu

Murat Karayılan’ın bir dönem yakın korumalığını yapan Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ile Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Türkiye, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da terörle mücadelesine kararlı ve etkili bir şekilde devam ediyor.

Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1448 güvenlik görevlisinin katılımıyla hava destekli başlatılan Yıldırım-5 Operasyonu'nda, terör örgütüne nefes aldırılmıyor.

Son olarak 22 Ağustos günü hava destekli operasyonda 3 terörist, SİHA'ların hedefi oldu.

Teröristlerin 3'ünün de Gri kategoride aranan Ali Norşin kod adlı (Şefik Körman), Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ve Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristler oldukları belirlendi.

KARAYILAN'IN KORUMALARI ÇIKTI

Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ile Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristlerin, 2014-2018 yılları arasında kandilde örgüt elebaşısı Murat Karayılan'ın yakın koruması oldukları ortaya çıktı.