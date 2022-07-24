Murat Kekilli, Bülent Ersoy'a rahmetli dedi

Konserinde hayatını kaybeden şarkıcıların taklidini yapan Kekilli, 'Rahmetli Bülent Ersoy' diye başladığı cümlesinin ardından yaptığı gafın farkına vararak hayranlarından ve sanatçıdan özür diledi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nde sahne alan Murat Kekilli, hayranlarıyla renkli dakikalar geçirdi.

Şarkıları ile hayranlarını çoşturan Kekilli, bir süre sonra vefat eden ünlü sanatçıların taklidini yaparken, Kara Gözlüm adlı şarkısını onların sesine benzeterek okumaya çalıştı.

Kekilli, Müslüm Gürses’i Kara Gözlüm parçasını seslendirerek taklit ettikten sonra, hayatta olan Bülent Ersoy’u da taklit etmek istedi.

"Rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı"

Sanatçı, “Ama Kara Gözlüm’ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan” sözlerinin ardından yaptığı gafın farkına vararak yüzündeki ifadeyi değiştirip, kollarını açıp gözlerini kapattı.

Sanatçıdan ve hayranlarından af diledi

Kekilli iki kez “pardon” diyerek hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi.