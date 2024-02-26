Murat Kurum: 1 Nisan’da algı ve reklam belediyeciliği bitecek Yerel seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, algı ve sosyal medya belediyeciliğinin biteceğini söyleyerek, "Gerçek belediyecilik gelecek" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılışına katılan Kurum, daha sonra ise Büyükçekmece'ye geçti.

Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, 1 Nisan'ı işaret etti.

Algı ve sosyal medya belediyeciliğinin biteceğini söyleyen Kurum, "Sizin evladınız, kardeşiniz Murat Kurum verdiği sözü tutar" dedi.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Sizlerle birlikte algı belediyeciliği bitecek"

Bu meydan tıpkı 28 Mayıs’ta olduğu gibi 31 Mart zaferimizi müjdeliyor. 31 Mart’ta 'Yeniden İstanbul' diyor.



1 Nisan’da sizlerle birlikte algı ve reklam belediyeciliği bitecek artık.



Sizin evladınız, kardeşiniz Murat Kurum verdiği sözü tutar.

"Durmayacağız çok çalışacağız"

Bir ablamız diyor ki ‘Biz Avcılar’da deprem korkusuyla yaşıyoruz, bizi bir an önce kurtarın’.



Biz annelerimiz, babalarımız için bir an olsun durmayacağız çok çalışacağız.

"Biz yine oradaydık ve orada algı belediyeciliği yapmadık"

Asrın felaketinde 11 ilimiz, 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Biz yine oradaydık ve orada algı belediyeciliği yapmadık. Boy boy selfie çektirip oradan ayrılmadık.



Günlerce, aylarca orada milletimizle beraber ağladık ama bir taraftan da milletimiz için, milletimizin geleceği için yeni güvenli konutların yapımı başlattık. Hamdolsun 3 ayda tam 180 bin konutun inşasını başlattık.



1 Nisan sabahı itibariyle benimle birlikte 650 bin yeni yuvayı kurmaya, Büyükçekmece'miz için İstanbul’umuz için yapmaya hazır mısınız?



Bu aziz şehirde ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli kardeşimiz, emeklimiz kalmayıncaya kadar benimle beraber 100 bin sosyal konut yapmaya hazır mısınız?



Trafik çilesini bitirmek için yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, çevre yollarıyla İstanbul’un trafik çilesini bitirmek için benimle beraber misiniz?

"İski borç batağında"