İstanbullulara dev hizmet geliyor! Murat Kurum yapılacak dev projeleri anlattı Murat Kurum, 31 Mart'ta seçimleri kazanması durumunda ilk 6 ayda neler yapacağını anlattı. Projelerine oldukça hakim olan Murat Kurum, İstanbul'un biriken sorunlarını çözme konusunda kararlı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, bugün İstanbul'da düzenlenen proje tanıtım programına katıldı.

Burada, 'İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planını' açıklayan Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

"Hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir yönetimi ilk günden hissedecekler"

Kurum, sözlerine şöyle başladı:

"Acil eylem planı ile birlikte İstanbullular birinci günden itibaren gerçek belediyeciliği, yani bizim göreve geldiğimizi hissedecekler. Millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir yönetimin geldiğini ilk haftadan itibaren günlük yaşantılarında değerli İstanbullular görecekler.”

"1 Nisan'da İstanbul'un yollarını açmaya geleceğiz"

Murat Kurum, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un en büyük sorunlarının başında trafik çilesi gelmektedir. İstanbullular bu çileden bıkmıştır. Bu 5 yılda İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken trafik sorununu çözmek istiyoruz. 1 Nisan'da İstanbul'un yollarını açmaya geleceğiz."

Aciliyeti olan 40 dev proje

İşte Murat Kurum'un İstanbullular için hazırladığı projeler...

Ulaşımdan sosyal desteklere, kentsel dönüşümden altyapı faaliyetlerine kadar öncelikli ve acil olan 40 proje, altı ay ve bir yılda tamamlanacak.

Bu projeler önümüzdeki beş yılın lokomotif gücü ve ilk büyük atılımları olacak.

Raylı sistem projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte 1 yılın sonunda 40,6 kilometre raylı sistem hattı İstanbul’a kazandırılacak.

İlk 6 ayda tamamlanacak raylı sistem projeleri;

- Mevcut yönetimin İkitelli-Ataköy arasında açmadığı Mimar Sinan İstasyonu

- Çekmeköy-Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonu

- 7,9 km’lik Kaynarca-Tuzla arasındaki hat

- 9,7 km’lik Bağcılar(Kirazlı)- Küçükçekmece(Halkalı) metro hattı

- 18,1 km’lik Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattı içinde, henüz yapımına hiç başlanmamış olan Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattının inşası başlayacak

- 18 km’lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü hattı

- 17,4 km’lik Vezneciler-Sultangazi hattı

- 5,4 km’lik Sultanbeyli-Kurtköy hattı

- 6 km’lik Kurtköy-Sabiha Gökçen hattı

- 21,3 km’lik Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramvayı

- 3.1 km’lik Eyüpsultan- Bayrampaşa tramvayı

- 2 km’lik Eyüpsultan-Pierre Loti teleferik hattı

- 14.5 km’lik Sefaköy-Yenikapı hattı

İlk 1 yılda tamamlanacak raylı sistem projeleri;

- 13 km’lik AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı

- 5,6 km’lik AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Samandıra-Sultanbeyli arasındaki hat

- 4,5 kilometre uzunluğundaki Kabataş-Yıldız hattı

- 17,5 km’lik Arnavutköy-Halkalı Metrosu

- 28 km’lik İncirli-Söğütlüçeşme hattı

- 62,4 km’lik Samandıra-İstanbul Havalimanı hattı

Raylı sistem uzunluğu 420,1 kilometreye çıkacak

İstanbul ilk görev yılının sonunda; şu an mevcut 379,5 km. olan raylı sistem uzunluğunu 40,6 km’lik 4 yeni hattın hizmete alınmasıyla birlikte 420,1 km’ye çıkmış olacak.

Toplam 184,7 km. uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattının yapımı başlayacak.

Böylece; ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 km. raylı sistem çalışması sürdürülmüş olacak.

Bir diğer önemli projeler ise 'Tünel projeleri'

İlk 1 yıl içinde, 7 tünelde toplam 47,9 km. yapım çalışması başlamış olacak.

İlk 6 ayda inşa edilecek tünel projeleri;

- 7,8 km uzunluğa sahip; mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli

- 7,2 km uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümü

- 4,5 km uzunluğundaki Ayazağa-Sarıyer (Çayırbaşı) Tüneli

- 11,6 km’lik Kâğıthane-Bayrampaşa Tüneli

- 10,2 km’lik Göztepe-Bostancı Tüneli

İlk 1 yılda hayata geçirilecek tünel projeleri;

- 4,8 km’lik Armutlu-Cendere Tüneli

- 1,8 km’lik Cendere-Ayazağa Tüneli

Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesi hızla tamamladığında, Büyükdere Caddesi ve sahil yoluna alternatif Dolmabahçe’den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zinciri hayata geçecek.

ANA YOL VE YAN YOL DÜZENLEMELERİ;

Kapsamlı yol ve kavşak çalışmaları

- İlk 6 ayda; 260 kilometrelik ana yol ve yan yol yapımı başlayacak.

- İlk 6 ayda; 45 kavşak yapımı başlayacak.

Bu kavşakların tümü ilk yıl tamamlanacak.

Motosikletliler için özel yollar

- İlk 1 yılda; 50 km’lik motosiklet yolu hemen hizmete açılacak. (Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi Koz Yatağı Maltepe, Sahil Yolu ve Samatya)

- İlk 1 yılda; İstanbul’un en çok kullanılan yollarında toplam 100 kilometre motosiklet güvenlik bariyeri yapılacak.

Otopark sayısı artacak

- İlk 1 yılda; 50 bin araçlık otoparkın yapımı başlayacak. 25 bini 1 yılın sonunda hizmete alınacak.

Her otoparkta; şarj istasyonları olacak, sıfır atığa ve engelsiz ulaşıma uygun şekilde dizayn edilecek.

Taksi sorununu ortadan kaldıracak çalışma

- İlk 6 ayda; taksi problemi vatandaşların, esnafın, tüm paydaşların lehine olacak şekilde çözülecek. Taksi sorunu İstanbul’un gündeminden çıkacak.

Taksi eksiği İstanbul’un ihtiyaçlarına göre giderilecek. Dijital uygulamalar tek merkezde buluşturulacak. İstanbul Taksisi marka haline gelecek.

METROBÜS VE OTOBÜS

Metrobüs hatlarının kapasitesi artacak

- İlk 6 ayda; mevcut metrobüs kapasitesi artırılacak

- İlk 1 yılda; toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs filoya dahil olacak.

Metrobüs istasyonlarının kapasitesi artırılacak. Hazırlanan ‘Yeni Metrobüs İşletme Planı’ dahilinde metrobüs kapasitesi yüzde 20 artacak. Altunizade, Zincirlikuyu, Yenibosna gibi yoğun olan alanlardaki yığılma sonlanacak.

"Trafikte kalma süresi yüzde 64’ten 59’a düşecek"

Bozuk metrobüsler süratle onarılacak; yine metro hatları için de sıkıntılı tüm araçlar iyileştirilecek.

Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projeleri tamamlandığında; trafikte kalma süresi yüzde 64’ten 59’a düşecek.

'Risksiz İstanbul'

Göreve gelir gelmez, 650 bin konutun inşa süreci 39 ilçede ilk gün itibarıyla başlayacak.

300 BİN KONUT: YARISI BÜYÜKŞEHİRDEN

- 300 bin konut ‘Yarısı Büyükşehirden’ kampanyasıyla KİPTAŞ eliyle yapılacak.

Başvurular 15 Nisan’da başlayacak ve başvuru süreci 1 ay içerisinde süratle tamamlanacak.

- İlk 6 ayda; 20 bin konutun yapımı başlayacak.

- İlk 1 yılın sonunda; 60 bin konutun yapımı başlamış olacak.

100 BİN SOSYAL KONUT

- İlk 6 ayda; 20 bin sosyal konutun yapımı başlayacak.

250 BİN KONUT

- Bir yıl içerisinde anlaşıp müracaat eden vatandaşların imar düzenlemeleri tamamlanacak. Dönüşüm İstanbul’un her sokağında eş zamanlı olarak başlayacak.

Afetler için önlemler

- İlk 6 ayda; Anadolu ve Avrupa Yakası’na birer adet afet müdahale merkezinin yapımı başlayacak.

- İlk 1 yılın sonu gelmeden; kalan 7 afet müdahale merkezinin yapımı başlamış olacak.

- İlk 1 yılda; Anadolu ve Avrupa Yakası’na birer tane lojistik merkezi yapılacak.

- İlk 1 yılda; İstanbul’da afet çantası dağıtımı başlayacak, afet akademisi kurulacak.

- İlk 6 ayda; 39 ilçede tam donanımlı ve geçici yaşam alanları yapımı başlayacak

Hasta yakını konaklama merkezi

- İlk 1 yılda; Anadolu ve Avrupa Yakası’nda birer adet hasta yakını konaklama merkezi yapımı başlayacak.

Dijital ikiz projesi

- Afetlerde son derece destekleyecek olan dijital ikiz projesinin; veri bilgi altyapısı ilk 6 ayda kurulacak. İlk yılın sonunda ise hizmete alınacak.

Meydan düzenlemeleri

- İlk 6 ayda; İstanbul için kentsel tasarım rehberi hazırlanacak.

- İlk 1 yılda; 39 ilçenin tamamında meydan düzenlemeleri başlayacak.

- İlk 6 ayda; 39 ilçede mahalle bahçesi çalışmalarını başlayacak.

İstanbul botanik bahçesi

- İlk 6 ayda; İstanbul Botanik Bahçesi’nin çalışmaları başlayacak ve 1 yılın sonuna gelmeden ilk etabı açılacak.

İstanbul müzesi

- İlk 1 yılda; AK Parti döneminde inşaat ilerleme oranı yüzde 70 olan ve 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi açılacak.

Şehir kütüphaneleri

- İlk 1 yılda; şehir kütüphanelerinin inşaat çalışmaları başlayacak. Bunlardan bir tanesi yine ilk bir yılda tamamlanacak.

Olimpiyat şehri İstanbul

- İlk 6 ayda; Mahalle Spor Tesislerinin yapımı başlayacak.

Kreşler

- İlk 1 yıl içinde; 100 kreş açılacak. Bunların bir bölümü 7/24 esasına göre çalışacak, gece çalışan vatandaşların evlatları Büyükşehir’e emanet olacak.

Sokak hayvanları

- İlk 1 yılda; iki yakada 50 bin kapasiteli Hayvan Yaşam Merkezlerinin yapımı başlayacak.

- İlk 1 yılda; 39 ilçeye Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezleri yapılacak.

Silahtar Ağa Arıtma Tesisi

- İlk 6 ayda; Silahtar Ağa Arıtma Tesisinin temeli yeniden atılacak.

Paylaşımlı ofisler

- İlk 6 ayda; 39 ilçemizin tamamında paylaşımcı ofislerin tamamı açılacak.

Bu ofisler, gençlerin kendi işlerini kurabilmelerine, görüşmelerini yapabilmelerine ve profesyonel yaşamlarında desteklenmelerine destek sağlayacak.

İSMEK

- İlk 6 ayda; İSMEK özüne dönecek. İSMEK bünyesinde yeni kurslar açılacak.

Emeklilere müjde

- Emeklilerin İstanbul kartlarına 2 bin 500’er lira yüklenecek. Böylece 1 yılda toplamda 30 bin lira destek sağlanacak.

Su faturasının yüzde 50’si büyükşehirden olacak

- Sosyal su tarifesi hemen hayata geçecek.

İlk hafta itibariyle; öğrenci evlerinin, 65 yaş üstü aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerin, kamu kurumlarından sosyal destek alan vatandaşların 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde faturanın yüzde 50’si büyükşehirden olacak. Yani bugün, 237 lira olan fatura, ilk ay itibariyle 118 liraya düşecek.

Küçük Esnaf tarifesi ile; 5 metreküpe kadar tüketimde yüzde 50 indirim uygulanacak. Yani şu an 5 metreküpe 310 lira ödeyen esnaf bundan böyle sadece 155 lira ödeyecek.

Ücretsiz ulaşım desteği

- İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

- Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öğrencilerin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak.

- Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım hizmeti başlayacak.

- Deniz ulaşımında ücretsiz aktarma sistemi ilk ay itibariyle başlayacak.

Üniversitelilere destek

- Üniversite öğrencilerinin hesaplarına 10 bin liralık desteği hemen yatırılacak.

Öğrencilere doğalgaz desteği

- İlk 6 ayda; öğrenci evlerine aylık 25 metreküplük doğalgaz desteği başlayacak.

Gençlere özel

- İlk 6 ayda; ilk işini kuran gençlere 100 bin lira destek ödemesi ilk hafta başlayacak.

Evlilik desteği

- İlk 6 ayda; yeni evlenen gençlere 50 bin liralık ilk evlilik desteği başlayacak.

Gençlere yeni mekan

- İlk 1 yılda; Mekanİstanbul’lar 39 ilçeye açılacak.

Sosyal tesislerde indirim

- Sosyal tesislerde gençlere ve üniversite öğrencilerine indirim uygulamaları ilk hafta başlayacak.

Kadın girişimciler unutulmadı

- İlk 6 ayda; kadın girişimcilere 100 bin lira hibe ödemesi hemen başlayacak.

İlkokul öğrencilere beslenme desteği

- İlkokul öğrencilerine tamamen doğal ürünlerden oluşan beslenme desteği bu okul sezonu içerisinde başlayacak.

Okullarda güvenlik ve temizlik çalışmaları

- Okulların güvenlik ve temizlik uygulamalarını büyükşehir yapacak.

Yaşlılara yemek ve temizlik hizmeti

- Büyüklerimize yemek ve temizlik hizmeti hemen başlayacak.

Kırsal Kalkınma Projesi

- 151 köyün tamamına Kırsal Kalkınma Projesi destekleri verilmeye başlayacak.

Buna göre; ilk ay itibarıyla tüm köylere; tohum, fide, gübre, yakıt, büyükbaş/küçükbaş hayvan, makine, teçhizat ve sulama noktasında doğrudan destek paketleri hemen sunulacak.

İşten çıkarılan İBB çalışanları geri alınacak

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarılmış tüm vatandaşlar ilk 1 ay içerisinde görevlerine geri alınacak.

- Performans ücretleri eşit olarak dağıtılacak. Sosyal denge tazminatı eklenerek yılda iki kez ikramiye verilecek.

- Kadrolu ve taşeron işçilerin maaşlarında güçlü bir düzeltme yapılacak; İBB personelinin 5 yıldır yaşadığı tüm adaletsizlikler hızlı bir şekilde giderilecek.