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Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a bir hafta kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" başladı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen bu etkinlik için saat 10.30'da katılımcılar alana alındı.

Vatandaşlar miting alanını kısa sürede doldurdu

Miting, saat 14.00'te vatandaşların alanı doldurmasının ardından başladı.

Sahneye ilk olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen çıktı, ardından Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi.

Miting alanında katılımcılar dev Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, miting alanı üzerinde tur attıktan sonra indi.

Muart Kurum, vatandaşlara hitap etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve çocuklarıyla platforma çıkıp vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı.

"Onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerine kullanacağız"

İstanbul'a eser üretmeye geldiklerini belirten Kurum, şunları söyledi:



Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. İşlerine son verdiler. Verdikleri sözü yerine getirmediler. 100 bin konut, metro hattı dediler. Megabüsler, Hızray dediler ama tek birini dahi hatırlamadılar. Sorduklarında ben hatırlamıyorum dediler. İstanbullulara yalan söylediler. Hiç endişe etmeyin biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerine kullanacağız