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- Murat Kurum: 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi
Murat Kurum: 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Marmara'daki müsilaj temizliğine ilişkin güncel durumu paylaştı.
- AA
- 19.06.2021 - 11:59
- Güncelleme : 19.06.2021 - 12:09
Bakan Kurum: "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimize ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin on birinci gününde de 356 m³ ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik."
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