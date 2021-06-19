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    Murat Kurum: 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi

    Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Marmara'daki müsilaj temizliğine ilişkin güncel durumu paylaştı.
    • AA
    • 19.06.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 12:09
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    Murat Kurum: 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi

    Bakan Kurum: "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimize ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin on birinci gününde de 356 m³ ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik."

    AYRINTILAR GELECEK...

    Murat Kurum: 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi #1

    Murat Kurum: 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi #2

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