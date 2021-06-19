Murat Kurum: 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Marmara'daki müsilaj temizliğine ilişkin güncel durumu paylaştı.

Bakan Kurum: "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimize ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin on birinci gününde de 356 m³ ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik."

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