Murat Kurum: 11 il ayağa kalkana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Murat Kurum, "Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan ayrılmayacağız" dedi.

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Haber Merkezi

Hatay Gülderen Mahallesi Toplu Konutları incelemesi sonrası konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalar yaptı.

"Hatay’da ihya çalışmalarımız devam ediyor. Biz buradaki demografik yapıyı koruyacağız. Asi Nehri'mizi de çok çok önemsiyoruz.

Buradaki yürüyüş yolları ile parkları ile planlarımızı yapıyor ve inşa faaliyetlerimizi yürüyoruz" diyen Murat Kurum, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve olacaklarını söyledi.

"Milletimizin ne istiyorsa onu yaptık" diyen Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları ise şu şekilde:

"BİTMİŞ KONUTLARI ETAP ETAP TESLİM EDİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle Hatay'ımıza selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Hatay'ın bir evladı, bir kardeşi, bir yoldaşı olarak göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana sürekli Hatay'ımız ve 11 ilimize ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda üçüncü kez Hatay'ımızdayız.



Depremin o ilk günlerinde karar verdiğimiz, hep birlikte Hatay'ımız için Antakya'mız için en güzel yapılaşmayı yapabileceğimiz o gün seçtiğimiz Gülderen mahallemizdeyiz.



Burada bitmiş konutlar etaplar halinde teslim ediyoruz. Buradan sonra Defne ve Kırıkhan'a ziyaret yapacağız. Geçen hafta itibarıyla teslim etmiş olduğumuz konutumuzun anahtarlarını alan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz.

"EYLÜL AYI İÇERİSİNDE 100 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Biz bugün maalesef bu kadar işi yapmamıza rağmen, vatandaşlarımızla kurduğumuz bu güçlü bağlardan rahatsız olanlar var. Biz Eylül ayı içerisinde 100 bin konutu teslim edeceğiz ve bu teslimlerle birlikte vatandaşımızın mutluluğuna şahit olacağız dediğimizde bu durumdan rahatsız olanlar var. Son 2 buçuk ayda ilçelerimizde 50 bin yeni konutun inşasına başladık dediğimizde maalesef bu mutluluğa ortak olmayanlar var.



Biz göreve geldiğimiz günden bu yana milletimizin bizden ne istiyorsa onu yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bizi deprem bölgesinde görmek istiyorsa, deprem bölgesinde ihtiyaçlarını gidermemiz için yanında olmamızı istiyorsa biz orada olacağız.

"HATAY'DA İHYA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Hatay'da ihya çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki demografik yapıyı koruyacağız. Birlik ve kardeşliği işin sonuna kadar devam ettireceğiz, vatandaşlarımıza konutları teslim etmek için motivasyonumuzdan ödün vermeyeceğiz dedik. Asi Nehri'ni önemsiyoruz.



Buradaki yürüyüş yollarıyla, parklarıyla bahçeleriyle yaşam alanlarıyla uygun olacak şekilde planlarımızı yapıyor inşa faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burası sellerde İskenderun'a zarar veren bir durumdaydı. Bu durumu ortadan kaldırmak için Ulaştırma Bakanlığımız deniz dibinde iyileştirme yaparak tedbirleri aldı.



Daha önce açıkladığımız sahil bandında kardeşliği pekiştirecek sosyal projeyi yapacağımızı müjdelemiştik. Kasım ayı içinde İskenderun projesini armağan etmiş olacağız. Vatandaşımızın istemediği hiçbir adımı atmadık, attırmadık. Vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa biz vatandaşımızın dizinin dibinde olacağız.