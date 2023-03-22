Murat Kurum duyurdu! 11 ilde 46 bin konutun temeli atıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, afet bölgesinde şu ana kadar yapılan kalıcı konutlara ilişkin çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye, 45 gün önce deprem felaketi ile sarsıldı.

Tarihin en şiddetli ve yıkıcı depremleriyle yüzleşilirken, 11 ilde yaraların sarılması için büyük bir seferberlik başlatıldı.

Devlet-millet işbirliği ile afet bölgesinde hummalı çalışmalara başlandı.

Depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanırken, çadır ve konteyner kent yapımı da hızlandırıldı.

Öte yandan önceki afetlerde olduğu gibi, 1 yıl içerisinde tamamlanan deprem konutları için bu felakette de sözler verildi.

Bu kapsamda kentlerde ilk kazmalar vurulmaya başlandı.

Devletin tüm bakanları, kurumları, yurdun dört bir yanından gönüllüler, STK'lar ve Mehmetçik ilk andan itibaren çalışmaları aralıksız sürdürdü.

Bakan Kurum afet bölgesinde

Tüm bakanlar görevlendirildikleri kentlerde ekiplerin çalışmalarını yakından inceleyerek koordine etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin vurduğu Gaziantep'te yaraların hızlıca çalışması yönünde incelemelerde bulundu.

Havadan ve karadan yapılan incelemeler günlerce sürdü. 45'inci günde de kentte bulunan Bakan Kurum, Nurdağı ilçesinde son durumu aktardı.

"46 bin 300 konutumuz şu an itibariyle başlamış oldu"

Afet bölgesinde şu ana kadar yapılan kalıcı konutlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Milletimize söz verdik bu sözü tutmak adına da gece gündüz çalışıyoruz. Şu ana kadar da 11 ilde yapmış olduğumuz sözleşmeler 46 bin 300'e ulaştı. Fiilen 46 bin 300 konutumuz şu an itibariyle başlamış oldu. Yarın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak temelleri atacağız. 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız.



Depremin ilk anıyla birlikte büyük bir hüzne boğulduğumuz 85 milyonun yas içerisinde deprem bölgeleri için mücadele ettiği süreci, aynı anlayışla biz de vatandaşlarımızı 1 gün 1 saat önce evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürüyoruz.

"2-3 ay içerisinde 213 bin konutun yapımını başlatacağız"

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: