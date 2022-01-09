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    Murat Kurum: 122 bin kurum sıfır atık sistemine geçiş yaptık

    Bakan Kurum: İklim kriziyle mücadele kapsamında temin ettiğimiz 3 milyar 157 milyon Avroluk finansmanı çevremiz, doğamız ve insanımız yararına kullanmaya başladık.
    • DHA
    • 09.01.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 11:21
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    Murat Kurum: 122 bin kurum sıfır atık sistemine geçiş yaptık

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğinin ele alındığı, 'Barselona Sözleşmesi' olarak isimlendirilen, 'Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı'nda (COP 22) 3'üncü gün oturumları başladı.

    SIFIR ATIK PROJESİ

    Bakan Kurum başlayan toplantılarda, mavi Akdeniz'in geleceği adına birçok tematik kararı görüşüp, değerlendirdiklerini söylemişti.

    Kurum'un, 'sıfır atık' projesiyle ilgili aktardığı bilgisler şu şekilde:

    "BUGÜNE KADAR 122 BİN KURUM, SIFIR ATIK SİSTEMİNE GEÇİŞ YAPTI"

    "İklim kriziyle mücadele kapsamında temin ettiğimiz 3 milyar 157 milyon Avroluk finansmanı çevremiz, doğamız ve insanımız yararına kullanmaya başladık.Bugüne kadar 122 bin kurum ve kuruluş, sıfır atık sistemine geçiş yaptı. İstanbul'da şu anda 22 bin kamu binasında sıfır atık sistemine geçtik."

    Murat Kurum: 122 bin kurum sıfır atık sistemine geçiş yaptık #1


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