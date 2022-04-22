Murat Kurum'dan Malatyalı depremzedelere müjde

Malatyalı depremzedelere müjdeyi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2-3 ay içerisinde Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi.

Bir dizi program çerçevesinde Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özal Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Tapu Teslim Töreni’ne katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Bakan Murat Kurum, yaklaşık bir buçuk yıl önce 24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice merkezli bir deprem yaşandığını, hem Malatya’nın hem de Elâzığ’ın depremden derin bir şekilde etilendiğini belirterek, “O gün için tüm Türkiye seferber olduk ve Sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da biz bakanlıklarımız o gece deprem bölgelerine akın ettik. Tüm Türkiye’nin yüreği kalbi Elâzığ için Malatya için attı. O gün vatandaşlarımızın hüznüne acısına hep birlikte ortak olduk. Deyim yerindeyse mahalle mahalle, sokak sokak, vatandaşımızın bize nerede ihtiyacı var ise orada olduk ve o gün hızlı bir şekilde Kızılay’ımız, AFAD’ımız, Emniyet’imiz, Bakanlığımızın tüm birimleri ile birlikte vatandaşlarımızın ne ihtiyacı var ise onları gidermenin gayreti içerisinde olduk.” dedi.

Murat Kurum: 2-3 ay içerisinde Malatya’da evine girmemiş depremzede kalmayacak VİDEO



“2-3 ay içerisinde Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak”

Deprem sonrası toplamda 6 bin bağımsız bölümün inşasını başlattıklarını ve salgın demeden, kar kış demeden Elazığ ve Malatya için verdikleri sözleri tutmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Kurum, “O gün deprem alanında acı çektiğimiz, onlarla birlikte üzüldüğümüz, onlarla birlikte sıkıntı problem yaşadığımız ve sorunları da hızlı bir şekilde çözdüğümüz kardeşlerimizin, bir yıl sonra da mutluluğuna, heyecanına şahit olduk. Onlarla üzüldük, onlarla sevindik. İnşallah 2-3 ay içerisinde de Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi.

Sadece depremde değil, her konuda vatandaşın yanında olduklarını ve 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletle birlikte yürüdüklerini belirten Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Milletimizin bize ihtiyacı neredeyse biz oraya koştuk; vekillerimizle koştuk, teşkilatımızla koştuk, muhtarlarımızla koştuk ve hemen vatandaşımızın o sorununu, problemini gidermenin gayreti içerisinde olduk. İşte bugün Yeşilyurt’ta, Özal köyündeyiz. Yıllardır süregelen, yıllardır vatandaşımızın bir mülkiyet problemi vardı ki 3 bin 600 dönümü içeren ve toplamda bu üç mahallemizde Özal, Bindal ve Topsöğüt mahallelerinde 350 parseli ve yaklaşık 600 kardeşimizi vatandaşımızı ilgilendiren bir mülkiyet problemi vardı, sorunu vardı. Bunu belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiler ve biz de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi gayreti içerisinde olduk. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdik ve bugün inşallah birazdan vatandaşlarımıza o yıllardır sorun yaşadıkları, tapularını alamadıkları problemi çözerek tapularını birazdan teslim edeceğiz.”

“Yapabileceklerimizin sözlerini verdik”

Seçim meydanlarında söz verirken yapabilecekleri sözleri verdiklerinin altını çizen Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Verdiğimiz sözleri bugüne kadar tuttuk. Daha fazlasını, daha iyisini yapabilmenin hep gayreti içerisinde olduk. Eser dedik, eser siyaseti dedik ve hep üreten, değer üreten, proje üreten tarafta olduk. Allah’ın izniyle, yine milletimizin destekleriyle eser üretmeye devam edeceğiz. Allah bizi sizlere, aziz milletimize mahcup etmesin. Tapularımız Topsöğüt, Özal ve Bindal mahallelerimiz için, vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun.” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra hak sahiplerine tapularını teslim etti.





100. Yıl Millet Bahçesi’nin temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özal Mahallesi’ndeki tapu teslim töreninin ardından Altın Kayısı Bulvarı’nda yer alan 100. Yıl Millet Bahçesi için düzenlenen temel atma ve fidan dikim törenine katıldı.

“Malatya’ya çevre ve şehircilik alanında 12 milyar lira yatırım yaptık”

Malatya’da 4 millet bahçesini hizmete açtıklarını, şimdi de 100. Yıl Parkı Millet Bahçesi’nin ilk fidanlarını Malatya’nın toprağıyla buluşturacaklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde; Malatya’mıza sadece çevre ve şehircilik alanında 12 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdık. Bakanlık olarak sadece son 4 yılda Malatya’ya 5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik.” dedi.

“7007 konutumuzun inşasına başladık, 4400’e yakınını teslim ettik”

“Birinci gündemimiz hep kentsel dönüşüm oldu.” diyen Bakan Kurum, “Gün geçmiyor ki Malatya’mız da yeni bir sarsıntı haberi duymamış olalım. 2020 yılında, Elazığ merkezli depremden sonra Malatya’mıza koştuk. 84 milyonun yüreği Malatya için Elazığ için attı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum şunları söyledi:

“Battalgazi, Pütürge, Doğanyol ve Kale’mizde kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber olduk, canla başla çalıştık. Depremden sonra, süratle, 7007 konutumuzun inşasına başladık. İşte bugün Avrupa’da da dünyanın birçok ülkesinde de afetler oluyor, seller oluyor, heyelanlar oluyor, depremler oluyor. Ama görüyoruz ki günlerce aylarca enkaza bile ulaşamıyorlar. Hamdolsun şu ana kadar 7007 konuttan 4400’e yakınını teslim ettik. Kalanları da önümüzdeki aylarda sizlere teslim edeceğiz.”





"TOKİ Malatya’ya 5,5 milyar lira değerinde 14 bin 600 konut yaptı"

“Dönüşümün en büyük destekçisi TOKİ’mizle bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyar lira değerinde Malatya’mıza 14 bin 600 konut ve sosyal donatı kazandırdık.” diyen Murat Kurum, “Bu da aslında depremle mücadele açısından çok çok önemli. Hem kentsel dönüşüm yapıyoruz hem de deprem dönüşümü yapıyoruz.” diye konuştu.

Malatya Beylerbeyi’nde kangren olmuş, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşın yıllarca beklediği alandaki 1000 konutluk kentsel dönüşüm projesinde sona gelindiğini söyleyen Bakan Murat Kurum, “Burada da vatandaşlarımıza en yakın zamanda anahtarlarını teslim etmiş olacağız.” dedi.

Bakan Kurum, “Tabii Malatyalı dar gelirli kardeşlerimizi, engelli kardeşlerimizi, şehit ve gazi yakınlarımızı ev sahibi yapmak için; Malatya Merkez, Yazıhan ve Kale’de toplam 709 sosyal konutumuzu da inşa ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“TOKİ 20 yılda 1 milyon 300 bin konut üretti”

"TOKİ’mizle 20 yılda 1 milyon 300 bin konut ürettik. Ve bunların hepsi sosyal konutlar.” hatırlatmasında bulunan Kurum, Malatya’ya yönelik altyapı çalışmalarını şu şekilde özetledi:

“Malatya’nın altyapısını da yeşil kalkınma hedefimize uygun şekilde yeniden şekillendiriyoruz. İller Bankamızla, şehrin her yerinde yaklaşık 3 milyar lira yatırım tutarıyla tam 170 altyapı, üstyapı, içme suyu, güneş enerjisi santrali, atık su arıtma tesisi, sokak güzelleştirme ve belediye hizmet binası projelerini alnımızın akıyla tamamladık. Şu anda sahada 65 milyon liralık 8 projemizi olanca hızımızla sürdürüyoruz, yeni yatırımlar üzerinde de çalışıyoruz.”





443 Millet Bahçesi’ne ulaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerinde gelinen durumu ise şu sözlerle açıkladı:

“81 ilimizin tamamında, 922 ilçemizin ise hemen hemen yarısında, yaklaşık 70 milyon metrekare büyüklüğünde 443 millet bahçesi sayısına ulaştık. Bunlardan 127’sini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizin yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Malatya’mızda da, toplam 8 millet bahçesi projemiz vardı.

Bunlardan dördünü; Çöşnük Beydağı, Sümer Park 1. Etap, Tecde Mahallesi ve Malatyaspor’umuzun zaferlerinin şahidi eski stadımızın yerinde yaptık. Buranın sadece arazi mülkiyeti belki yarım milyar lirayı bulur. Biz vatandaşımızın, milletimizin sahip olduğu değerleri tekrar milletimize sunmak bağlamında, şehrin göbeğinde, yürüme mesafesinde bu alanı da aziz milletimize armağan ettik.”





Eski stat yerinde Yeşilyurt Millet Bahçesi’nin yapımı başlayacak

Malatya Doğanşehir Vahap Küçük ve Beylerderesi Millet Bahçelerinin yapımlarına süratle devam ettiklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, bir de müjde verdi. Bakan Kurum, “Şimdi müjdemizi buradan verelim! Eski stat yerinde 44 bin metrekarelik ikinci etabın ve Yeşilyurt Millet Bahçemizin de çok yakında yapımlarına başlıyoruz. Malatya’mız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”





100. Yıl Park Millet Bahçesi

Kurum, 100. Yıl Park Millet Bahçesi ile ilgili de şunları söyledi:

“Bugün, yapımına başlayacağımız 300 bin metrekare büyüklüğündeki Malatya 100. Yıl Parkı Millet Bahçemizde; biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, açık hava sergi alanı, meyve bahçeleri, çok amaçlı etkinlik çayırı, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. İnşallah bu millet bahçemizde tüm Malatyalı kardeşlerimiz; masmavi gökyüzünün altında, yemyeşil ağaçların, mis kokulu çiçeklerin içerisinde, kuşların cıvıltısı eşliğinde vakit geçirecek, dinlenecek, nefes alacak. Malatya’mızdaki on binlerce kardeşimizin yürüme mesafesinde olan bu millet bahçemizde vakit geçirecekler. İnşallah bu millet bahçemiz de 2023 yılına kadar tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.”

Murat Kurum Malatya'da 100'üncü Yıl Millet Bahçesi temel atma törenine katıldı VİDEO











“Millete hizmet etmesini bilmeyenler, pusuladan anlamayan kaptana benzer”

“Millete hizmet etmesini bilmeyenler, pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her ikisinde de karaya oturma tehlikesi kaçınılmazdır.” ifadelerini kullanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Milletimiz bunlara hem 2023’te hem de 2024’te sandıkta işte o kaçınılmaz cevabı verecektir.” diye konuştu.

Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Biz bugüne kadar tüm şehirlerimize, bu güzel şehre, Malatya’mıza sürekli yeni eserler, hizmetler, yatırımlar kazandırırken, birileri bu eser siyasetinden son derece rahatsız oluyorlar. Türkiye’nin yeni yatırımlarla, yeni projelerle, yeni eserler ve hizmetlerle büyümesini, gelişmesini, bu milletin refah içerisinde yaşamasını yabancıların istememesini elbette anlarız. Ancak bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, suyunu içenlerin, tüm imkânlarından istifade edenlerin; bu milletin değerleriyle barışamamasını asla kabullenemeyiz. Bunların milletin değerleriyle mesafeleri var, dertleri var. O yüzden aziz milletimiz bunlara yüz vermiyor, iktidar vermiyor, devlet yönetimini teslim etmiyor. Çünkü bunlarda yönetecek iradeyi, basireti, feraseti görmüyor.”

Bakan Murat Kurum daha sonra üzerinde isminin yazılı olduğu künyeyi, temeli atılan 100. Yıl Parkı Millet Bahçesi’nin anı kütüğüne çaktı. Bakan Kurum, diktiği ilk fidanına da can suyu verdi.