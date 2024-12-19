Murat Kurum: 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız

İHA

Konya'da Selçuklu Kongre Merkezinde İnşaat Mühendisleri Günü "Onur Gecesi" programı düzenlendi.

Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak mühendislik mesleğine ilişkin konuştu.

"MÜHENDİSLİKTE USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Mühendislikte 50 yılını tamamlamış bir babanın evladı olduğunu belirten Murat Kurum, şu ifadelerde bulundu:

Kendim de mesleğimde tam 25 yılı geride bıraktım. Biliyorsunuz, mühendislikte usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Benim de mühendislikte, çırağı olmaktan gurur duyduğum ustam babamdı. Bana millete hizmet aşkını öğreten ve bu yolda ilk ustam olan babama sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Bizi yetiştiren hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Allah tüm büyüklerimize uzun ömürler versin.

"AZMİMİZE, GAYRETİMİZE HAYRAN OLUYORLAR"

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından yaşananları anlatan Bakan Kurum, şu sözleri sarf etti:

Depremin üzerinden geçen zaman içinde yüzlerce yabancı mevkidaşımızla ikili görüşmeler yaptık. Kendileri de bize hep 'Avrupa ülkeleri yaşadıkları sellerin bile izini senelerce silemezken, siz adeta bir ülkeye yetecek kadar konut yapıyor ve halkınıza sunuyorsunuz' diyerek azmimize, gayretimize hayran oluyorlar. Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah, 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız.

"İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ NE KADAR ÖNEMLİDİR DERSENİZ DEPREMDE 11 İLİMİZDE YAŞADIKLARIMIZA BAKMAK YETERLİDİR"

Konya Valisi İbrahim Akın, İnşaat Mühendisleri Günü kutlayarak, "İnşaat Mühendisliği medeniyetimizin inşasında, taşıyıcı bir unsurdur. Selçuklu'dan Osmanlı'ya medeniyetimizin nice eserler, yollar, barajlar ve şehirler mühendisliğin birer eserleridir" ifadelerinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Bugün odamızın kuruluşun 75. yılını hep birlikte kutluyoruz ve meslektaşlarımızın plaketlerini alacakları bir töreni birlikte icra ediyoruz. İnşaat mühendisliği ne kadar önemlidir derseniz depremde 11 ilimizde yaşadıklarımıza bakmak yeterlidir” diyerek meslektaşlarının gününü kutladı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından meslekte 25. yılını dolduran Bakan Kurum'a plaket verildi.