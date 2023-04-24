Murat Kurum: 2+1 daireler 100 metrekare, 3+1 daireler ise 120 metrekare olacak Geçtiğimiz günlerde milyonlarca vatandaşa nefes olacak 'Yarısı Bizden' projesinin detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, " İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu, güvenli yapılar olacaklar." ifadelerini kullandı.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un ilçelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu süreçte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelirken, hayata geçirilecek yeni projeleri de tanıtıyor.

Kurum, son olarak bugün Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gültepe, Çeliktepe ve Mehmet Akif Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Toplantısı için Kağıthane'ye gitti.

Burada programda konuşan Murat Kurum, deprem bölgelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 106 bin konutun temelini geçen hafta attıklarını söyledi.

Birkaç gün önce de Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ilk konutları teslim ettiklerini ifade etti.

1,5 milyon riskli yapı yenilenecek

Hedeflerinin İstanbul'daki riskli 1,5 milyon yapı stokunu yenilemek olduğunu belirten Kurum, bunun için 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında iki rezerv alan belirlediklerini ve 1 milyon konutu bu alanlarda dönüştüreceklerini aktardı.

"İstanbul'un dokusuna uygun güvenli yapılar olacaklar"

Kurum, kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mız, devletimiz, her zaman olduğu gibi bu konuda da milletimizin yanında. Gaziosmanpaşa'daki programımızda Yarısı Bizden kampanyamızı ilan etmiştik. İnşa etmeyi planladığımız 2+1 daireler 100 metrekare, 3+1 daireler ise 120 metrekare olacak. İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu, güvenli yapılar olacaklar. Biz coğrafyamızın güzelliğinin farkındayız ama imtihanlarıyla da mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden ülkemizi depreme kentsel dönüşümle hazırlıyoruz. Hep kentsel dönüşüm diyoruz.

"Kağıthane’yi annelerimizle, kız kardeşlerimizle, ablalarımızla dönüştüreceğiz"

Kurum şöyle konuştu:

Bugün İstanbul’a baktığınızda 220 bin binada tam 1.5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Bunun da 300 bini acil olarak dönüşmeli. Gültepe, Çeliktepe ve Mehmet Akif’te de acil dönüşmesi gereken pek çok bina var. Burada kadın kollarımız var. Annelerimiz, ablalarımız var. Ben yavrularını en çok düşünenlerin anneler olduğunu biliyorum. Açık söylüyorum. Biz kentsel dönüşümü annelerimizle birlikte yapacağız. İnşallah Çeliktepe’yi, Kağıthane’yi, İstanbul’u annelerimizle, kız kardeşlerimizle, ablalarımızla dönüştüreceğiz. Yavrusunun üzerine titreyen annelerimizden destek bekliyoruz. Kardeşlerini en çok düşünen ablalardan destek bekliyoruz. Evlerini en çok düşünen kız kardeşlerimizden destek bekliyoruz.

"Milletimiz her şeyi gördü ama hizmet göremedi"

Konuşmasında 14 Mayıs seçimlerine de değinen Kurum, şöyle devam etti: