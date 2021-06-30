Murat Kurum: 22 günde 8 bin 867 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Murat Kurum, Marmara Bölgesi'nde müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen toplam miktarı açıkladı.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizlerdeki canlı yaşamını ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen müsilajın temizlenme çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İl il toplanan müsilaj miktarının verilerini açıklayan Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimiz yirmi ikinci gününde de olanca hızıyla sürdü. Seferberliğimizin yirmi ikinci gününde, çalıştığımız 523 bölgede 462 m³ müsilaj temizleyerek toplamda 8.867 metreküp müsilajı bertaraf ettik.

29 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 4.602 m³, Kocaeli 476 m³, Bursa 165 m³, Tekirdağ 154 m³, Balıkesir 776 m³, Çanakkale 854 m³, Yalova 1.840 m³ müsilajı toplayarak düzenli depolama alanlarına gönderdik.

Marmara'mız dünden, geçen haftadan daha temiz...

Denetimlerimizin yirmi ikinci gününde; 7 bin 584 denetimi tamamladık,mevzuata aykırı davranan 35 işletmeye faaliyetten men cezası ve 15 milyon 530 bin TL idari para cezası uyguladık,2.051 atık su numunesi inceledik.

Marmara Denizi'miz için 7/24 sahadayız..."

AYRINTILAR GELECEK...