Murat Kurum, 23 Nisan'da Üsküdar'da çocuklarla buluştu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 23 Nisan'ı çocuk ve gençlerle birlikte bugün İstanbul'un millet bahçelerinde kutladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, huzur ikliminde yaşamanın devamının önemine değindi.

Kurum, Üsküdar Validebağ Korusu, Sultanbeyli Sultan Korusu, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum'un burada çocuklarla müzik eşliğinde eğlendiği görüldü.

"Üsküdar’da çocuklarımızla birlikteyiz"

Kurum, çocuklarla bayramı kutladığı görüntülerini Twitter adresinden paylaşarak "Üsküdar’da çocuklarımızla birlikteyiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, burada bir açıklama yaparak, çocuk bayramının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara bir armağanı olduğunu ve millet bahçelerinde kutlanan bu bayramın aynı zamanda bir çevre faaliyetine de dönüştüğünü belirtti.

Kurum burada çocuklara da çevre konusunda görevler düştüğünü belirterek onlara da mikrofon uzattı.

"Çocukların güven ve huzur ikliminde büyümesi geleceğimiz için önemli"

Bakan Kurum çocuklara ve diğer katılımcılara hitaben ise şu konuşmayı gerçekleştirdi:

Türkiye'nin geleceği sizsiniz. Sizlere daha iyi bir gelecek bulabilmek için, Türkiye'nin geleceğine dair, güçlü Türkiye için sunduğumuz hayallerimiz sizlersiniz. Ve inşallah buradaki tüm gençlerimizle birlikte Türkiye'nin yüzyılını armağan edeceğiz ve ülkemizin nice egemenlik bayramlarını işte burada olduğu gibi büyük bir coşku içerisinde hep birlikte kutlayacağız. Çünkü sizlerin güven ve huzur ikliminde büyümesi için çocuklarımızın neşeli seslenişlerin hepimizin yüreklerini sevgi ile doldurması, ülkemizin adına, geleceğimiz adına çok önemli.

"Sizlere daha iyi daha güzel şehirler sunabilmek için çalışıyoruz"